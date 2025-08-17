A Bari battuto l’Olympiacos 2-0. Dimarco e Thuram, le certezze di Chivu

Le prove generali di campionato terminano con un successo, per l’Inter, impegnata ieri sera a Bari nell’amichevole vinta 2-0 contro l’Olympiacos, davanti a 40mila spettatori. Segnano Dimarco e Thuram, una volta per tempo, in una gara nella quale Chivu ha provato quello che potrebbe essere l’undici di partenza del 25 agosto contro il Torino.

Senza Frattesi, Palacios e Carlos Augusto, con Calhanoglu inizialmente in panchina, la regia nerazzurra è affidata a Sucic, tra luci e ombre. Per il primo quarto d’ora l’Inter gioca quasi esclusivamente in orizzontale, frenata da un campo eccessivamente bagnato, praticamente da pioggia, nonché da un Olympiacos ordinato in attesa di colpire in contropiede. Un errore in disimpegno di Pavard permette a Strefezza di calciare in diagonale, potente ma non preciso. I biancorossi lasciano tanto spazio ai quinti e quando la “ThuLa“ si mette in azione arriva il vantaggio nerazzurro, orchestrato da Thuram, rifinito da Lautaro e concretizzato a porta vuota da Dimarco, anticipando anche Dumfries. L’Olympiacos tenta la pressione alta sul portatore di palla, creando qualche imbarazzo alla costruzione bassa dell’Inter. Se però salta la prima pressione, gli spazi si aprono e i nerazzurri arrivano in area avversaria, anche se mancano nell’ultimo passaggio. Il gioco si ferma un paio di volte per soccorrere l’autore del gol, che prova a forzare, ma si arrende alla precauzione dopo un colpo alla coscia destra: il campionato è vicino, meglio inserire Luis Henrique. Anche perché, esattamente come nel test dei greci col Napoli, gli animi si scaldano presto e vola qualche calcione.

Nella ripresa Mendilibar prova ad “alzare“ i suoi, con risultati rivedibili. L’Inter ingrana, crea occasioni e Thuram segna la sua prima rete del pre-campionato raccogliendo la ribattuta del portiere sulla staffilata di Dumfries. Scoccata l’ora di gioco entrano Calhanoglu, che aveva saltato l’amichevole a Monza, Bisseck e Zielinski, all’esordio estivo dopo i rispettivi infortuni. Il polacco, al centro di rumors di mercato (Chivu vorrebbe un centrocampista di maggior quantità) parte male perdendo un pallone nella propria area e rischiando un fallo da rigore su Cabella. Con 20’ ancora da giocare si svuotano le panchine e il risultato si congela: è la prima amichevole dell’Inter senza gol subiti. Da oggi occhi sul Torino.