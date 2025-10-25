A Meda ore 17.30. Lecco in casa Renate per riprendere la corsa

A Meda per dimenticare il ko contro l’Union Brescia e riprendere l’inseguimento alla capolista Vicenza. Reduce dalla prima sconfitta stagionale, gli uomini di Federico Valente, secondi a quota 21 insieme proprio alle Rondinelle, scenderanno in campo oggi alle 17.30 al Favini contro il Renate dell’ex Foschi (quello della storica promozione in B), proveniente dall’ottimo 1-1 di mercoledì in casa dell’Inter Under 23. A Lecco c’è il problema del gol: contro l’Union Brescia non ha mai tirato in porta e nelle ultime 5 gare la squadra lecchese ha segnato solo 2 volte. Mister Valente a Renate dovrà a fare a meno di Furrer, Grassini, Ferrini e Voltan ai quali si è aggiunto il capitano Battistini (problema all’adduttore, tre settimane di stop): al suo posto è pronto Luca Marrone. "Il Renate sta vivendo un buon momento - dice Valente - noi però abbiamo una gran voglia di riprendere la corsa per continuare il nostro percorso".

Lecco (3-5-2): Furlan; Tanco, Marrone, Ferrini; Pellegrino, Metlika, Zanellato, Mallamo, Kritta; Galeandro, Sipos;. All. Valente.Fulvio D’Eri