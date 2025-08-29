ABBONAMENTI OLTRE QUOTA TRECENTO. La curva nord organizza una colletta per aiutare a ricomprare il pulmino dell’Ancona Respect

La squadra s’è allenata ieri al Sorrentino e altrettanto farà stamattina, indisponibile per infortunio Sparandeo, tutti gli altri a disposizione di mister Maurizi. Domani e domenica mattina prima della partita di Coppa contro il Castelfidardo allenamento al Del Conero.

Intanto la società ha comunicato che la campagna abbonamenti ha superato quota 300 tessere.

Nel frattempo la Curva Nord ha organizzato una colletta per collaborare al riacquisto del pullmino dell’Ancona Women Respect, un gesto di grande vicinanza nei confronti della società affiliata all’Ancona: "In occasione della partita di domenica sera, Curva Nord organizzerà una raccolta fondi il cui ricavato andrà interamente all’Ancona Women Respect che servirà, visto l’incidente accaduto la scorsa settimana, per contribuire all’acquisto di un nuovo pulmino per le ragazze. Troverete le ragazze e i ragazzi di Curva Nord ai cancelli d’ingresso e nelle scalinate della curva con le apposite cassette. Certi della solita partecipazione, vi ringraziamo anticipatamente".