Italia, Acerbi non c’è. Spalletti: “Stamattina ha detto no con un sms”

Firenze, 1° giugno 2025 – Francesco Acerbi "ha deciso di non rispondere alla convocazione" della Nazionale. Il difensore dell'Inter, quindi, non ha raggiunto il ritiro di Coverciano dove l'Italia sta preparando le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Norvegia e Moldova. Ad annunciarlo è stato il ct Luciano Spalletti nella conferenza stampa che presenta i prossimi impegni validi per le qualificazioni al Mondiale 2026. "Io lo avevo chiamato per quanto fatto in questo periodo - ha detto - Lui ha pensato forse di più a tutto quello che è successo in questi giorni. Bisogna prenderne atto".

Il ct della nazionale ha spiegato che il difensore Inter ha comunicato la sua scelta stamattina, con un sms, alla quale ha fatto seguito una chiamata.

"Lui stamani - ha aggiunto Spalletti - mi ha comunicato la decisione per messaggio, poi ci ho parlato per telefono. Ci sono altri giocatori meritevoli, io devo pensare a qualificare l'italia al Mondiale". Il ct ha poi aggiunto: "Per me Acerbi ha valore, sapevamo che aveva avuto dei problemi fisici, era stato operato, io avevo dato spazio a suo tempo anche ad altri difensori. Comunque prendiamo atto della sua decisione”.

L’allenatore ha ricordato il criterio con cui aveva scelto Acerbi: "Più volte ho detto di dover stare attento a quello che propone il campionato, e io l'ho convocato proprio per questo motivo, per quello che aveva fatto vedere in questo periodo". Parlando poi delle prestazioni dell’Inter, Spalletti ha espresso apprezzamento per il percorso della squadra nerazzurra durante la stagione: "L'Inter dal mio punto di vista ha fatto un campionato straordinario, ha lottato fino all'ultima partita per lo scudetto, è arrivata in fondo a tutte le competizioni, poi ha dovuto soccombere con squadre fortissime come Milan, Napoli e Paris Saint Germain. Ha fatto degli extra difficili da portare avanti".

La Nazionale di Luciano Spalletti è in ritiro da ieri a Coverciano per preparare le gare contro Norvegia e Moldova valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026: tutti sono arrivati ieri ad eccezione degli interisti Acerbi, Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi impegnati ieri sera, come il portiere Donnarumma (Psg) nella finale di Champions League a Monaco, vinta 5-0 dalla squadra di Parigi. L’arrivo degli ultimi azzurri sarebbe dunque slittato di un giorno. Tranne quello di Acerbi.