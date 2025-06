Acerbi si sfoga su Instagram dopo il “no” alla Nazionale: c'è anche il like di Mancini

Roma, 3 giugno 2025 – Continua a tenere banco la situazione Acerbi – Nazionale. Qualche giorno fa, infatti, il difensore dell'Inter aveva scelto di non rispondere alla convocazione di Spalletti per le partite dell'Italia contro Norvegia e Moldavia, in programma per venerdì 6 e lunedì 9 giugno. Il “no” dell'ex Lazio ha suscitato diverse polemiche e sono stati in tanti a commentare la situazione. Buffon, per esempio, ai microfoni di Rai Sport ha criticato la scelta di Acerbi dicendo che “un calciatore non dice no a Spalletti ma a qualcosa più grande che è l'Italia”. A quel punto, il difensore ha usato il suo profilo Instagram per spiegare le motivazioni che l'hanno spinto a rifiutare la chiamata azzurra, parlando di una decisione non presa a cuor leggero, in quanto vestire la maglia azzurra è sempre stato motivo di onore e di orgoglio, ma, stando a quanto successo nell'ultimo periodo non ci siano le condizioni per rispondere presente. Nella descrizione del post, il difensore dell'Inter scrive anche di una “mancanza di rispetto da parte di chi guida il gruppo”, che l'avrebbe portato alla decisione di farsi da parte. In conclusione, il difensore ha voluto ribadire che questa scelta non è stata assolutamente dettata dalla rabbia o dalla delusione per la finale di Champions League persa dall'Inter e che continuerà a fare il tifo per la Nazionale. Il post è stato particolarmente cliccato, con più di 143 mila like e oltre 9 mila commenti di tifosi che hanno espresso il loro parere. Tra i tanti “Mi piace”, però, spicca quello di Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale, che ha guidato gli azzurri tra il 2018 e il 2023, conquistando la vittoria dell'Europeo del 2021. Oltre Mancini, tra coloro che hanno messo il like al post del giocatore dell'Inter c'è anche Gianluca Scamacca, fermo ai box dall'inizio dell'anno a causa della rottura del legamento crociato anteriore e della lesione al retto femorale destro.. Acerbi, quindi, non ci sarà per le gare dell'Italia contro la Norvegia e contro la Moldavia, ma, secondo l'articolo 76 delle Norme Organizzative Interne Federali la mancata risposta alla convocazione della Nazionale senza provato legittimo impedimento comporterebbe una sanzione e una squalifica, con quest'ultima da scontrarsi in gare ufficiali della loro società.