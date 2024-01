Acf Foligno, doccia fredda nella ripresa. Il Castiglione del Lago vince il big match

Acf Foligno

0

Castiglione del Lago

2

ACF 4-3-3: Lori, Zichella, Sedran (20’s.t. Rocchi) Moracci, Benedetti; Bruschi (38ìs.t. Tempestra), Brunetti (9’s.t.De Sanctis), Settimi; Di Cato (32’ st Khribech), D’Urso, Calderini (9’ st Tortoioli). A disp.: Bonomo, Currieri, Kuqi, Cesaretti. All.: Manni.

CASTIGLIONE DEL LAGO 3-4-2-1: Balli; Myrtollari, Conti, Tondini; Dedja, Mendez, Besea (27’ st Corrado), Corelli (42’ st R. Barbarossa); Bevilacqua (32’ st Montani), Galeotti (18’ st F. Barbarossa); Ndaye. A disp.: Castrini, Versiglioni, Rondoni, Alessi, Treppiedi. All.: Tomassoli.

Arbitro: Colalelli di Terni.

Reti: 13’ st Bevilacqua, 50’ st Corrado.

Note: spettatori 250 circa. Al 4’ st espulso Zichella, al 22’ st espulso dalla panchina il dirigente Mechelli per proteste. Ammoniti: Rocchi, D’Urso, Tondini, Corelli, Bevilacqua. Angoli: 7-1.

FOLIGNO – La capolista Acf Foligno soffre l’alta quota. Punita il turno precedente dal Pontevalleceppi, ieri ha subito una pesante lezione dal sorprendente Castiglione del Lago che dopo aver castigato il Terni Fc, è riuscito con grande merito, di superare l’Acf, orfana di Nuti e Mattia, che conosce la seconda sconfitta consecutiva che non cambia di tanto la classifica che vede gli uomini di Manni avanti di sei lunghezze. Impresa meritata per l’undici di Tomassoli che allungano a dieci la striscia positiva a conferma delle qualità di un collettivo di livello in ogni reparto sorretto da una invidiabile condizione fisica. Segno che durante la pausa il Castiglione del Lago alla perfezione. Partita il cui equilibrio si è spezzato dopo che l’Acf in avvio dei secondi 45 minuti è rimasta in inferiorità numerica. "Fino a quel punto – ha commentato Massimiliano Reali, il secondo di Manni - l’Acf era riuscita a giocare alla pari contro un grossa squadra. Subito il gol abbiamo provato a riequilibrare il risultato fino all’ultimo. Non ci siamo riusciti e abbiamo subito una sconfitta che pesa molto".

Simone Tomassoli soddisfatto per la prova dei suoi ragazzi: "perché – ha spiegato - sono riusciti ad interpretare la gara nel migliore dei modi, bravi per aver conquistato un successo contro la capolista".

Momento-no invece per l’Acf non ancora in condizione dopo l’influenza durante la sosta ha colpito tutta squadra. Partita in equilibrio in avvio dominata dalla Acf, vicina al vantaggio con Settimi, Di Cato e Calderini. Alla mezzora cominciano a salire in cattedra gli ospiti che in due circostanze spaventano i padroni di casa. L’equilibrio si rompe al 13’: Bevilacqua si libera di un paio di avversari si presenta solo davanti a Lori e sigla il vantaggio. Nei minuti successivi, Manni alla ricerca del pareggio sfiorato da Bruschi, getta inutilmente nella mischia le ultime forze disponibili ma all’ultimo minuto di recupero in occasione di un calcio d’angolo il portiere Lori (protagonista di grossi interventi) avanza nell’area avversaria la difesa ospite allontana si impossessa della palla Corrado si fa tutto il campo e realizza a porta vuota il definito 2-0.

Carlo Luccioni