Acf Foligno e Alessandro Manni pronti a continuare insieme per la prossima stagione

FOLIGNO – Acf Foligno e Alessandro Manni ancora a braccetto per la prossima stagione. Non c’è l’ufficialità da parte dei vertici societari ma dalle dichiarazioni di Manni nel dopo-partita con l’Orvietana è facile immaginare che il ‘si’ appare ormai imminente. "In queste due stagioni e mezza alla guida dell’Acf Foligno – ha commentato Manni - oltre ai risultati, in particolare quello che si è appena concluso, ho vissuto momenti di grande soddisfazione, per cui per quanto mi riguarda non ho difficoltà per continuare questa avventura sulla panchina dell’Acf , con una società crescita in fretta ma con l’idee chiare per portare avanti un progetto da protagonista. Nei prossimi giorni – ha aggiunto Manni - ci incontreremo con i vertici della società i quali conoscono le mie intenzioni. Voglio dire che se ci sarà l’unità di intenti da parte mia c’è la massima disponibilità per rimanere e dare il via ad un’altra stagione insieme evitando di rivoluzionare un collettivo che necessita di essere corretto ma non smantellato, anche sono consapevole che alcuni degli attuali protagonisti potrebbero essere attenzionati da atre società. Vedremo, io sono qui, con la società c’è un ottimo rapporto di collaborazione". L’Acf è uscita dai play off contro l’Orvietana. nessun dramma. "Un collettivo meraviglioso che attraverso l’impegno, l’attaccamento alla maglia ha fatto una stagione da incorniciare".

Carlo Luccioni