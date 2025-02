Acf Foligno fermato sul pari. Fezzanese strappa un punto

Fezzanese

0

Acf Foligno

0

FEZZANESE: Pucci, Masi, Bechini, Nicolini (38’ st Scieuzo), D’Alessandro, Salvetti, Campana (46’ st Loffredo), Benassi (11’ st Bruccini), Beccarelli, Ngom (17’ st Mariotti), Lunghi (46’ st Remedi). A disp.: Calò, Martera, Antezza, Fiori. All.: Gatti.

ACF FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Grassi (38’ st Mancini), Grea, Mattia, Schiaroli, Di Cato (21’ st Pupo Posada), Panaioli, Tomassini, Settimi (38’ st Ferrara), Calderini. A disp.: Bulgarelli, M. Cesaretti, Zichella, G. Nuti, Porzi, F. Nuti. All.: Manni.

Arbitro: Gargano di Bologna (assistenti: Testaì di Catania – Santoro di Taranto). Note: ammoniti Nicolini, D’Alessandro, all. Gatti, Santarelli, Tomassini.

POZZI DI SERRAVEZZA (LU) – La sfida tra la l’Acf Foligno, damigella d’onore alle spalle del Livorno e la Fezzanese fanalino di coda (la partita giocata sul neutro del Serravezza) finisce con il risultato ad occhiali. Pareggio che rispecchia quanto fatto dalle due squadre in campo a conclusione di una partita che in un paio di circostanze le due squadre hanno provato, senza successo, a rompere gli equilibri ma al triplice fischio finale è rimasto inchiodato sul nulla di fatto. Pareggio che va bene all’Acf il cui punto gli consente di mantenere la seconda posizione e ritrovare un risultato positivo per spezzare la serie delle due recenti sconfitte lontano dal Blasone. Un ruolino di marcia, quello recente, degli uomini di Alessandro Manni che fa saltare all’ occhio l’inversione di tendenza rispetto alla prima parte della stagione quando l’Acf Foligno, al giro di boa era la squadra che vantava il miglior rendimento in trasferta mentre in casa stentava a vincere. Percorso che di recente si invertito grazie ai quattro successi consecutivi davanti al proprio pubblico e in trasferta nelle ultime quattro partite ha incamerato solo due con il Terranuova e quello do ieri con Fezzanese. Risultato di parità gradito anche dalla Fezzanese che con lo 0 – 0 di ieri archivia il quinto risultato consecutivo che gli consente di mantenere viva la speranza per mantenere la categoria.

"In campo abbiamo avuto conferma delle difficoltà di una partita che alla vigilia sulla carta sembrava scontata e che, invece, si è rivelata piena di insidie. L’Acf – ha commentato il diesse Filippo Petterini – nonostante due importanti defezioni Ceccuzzi e Khribech, è stata sempre attenta a controllare le folate offensive dei liguri e con Settimi, sul finire ha avuto l’occasione per confezionare il colpaccio".

Partita povera di note di cronaca. Al 25’ pericolosa l’Acf quando Panaioli trova il corridoio sul quale Tomassini arriva in ritardo. Replica dei padroni di casa che creano scompiglio in area ma l’intervento di Tognetti nega il vantaggio ai liguri. Partita che si gioca prevalentemente a centrocampo, ma al 28’ brivido per l’Acf quando Ngom obbliga Tognetti al miracolo. L’occasione più ghiotta quella sul finire di Settimi servito da Tomassini che da distanza ravvicinata non trova la porta.

Carlo Luccioni