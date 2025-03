Acf Foligno, la vittoria sfuma di un soffio . Due volte in vantaggio, ma è solo pareggio

Ostia Mare

2

Acf Foligno

2

OSTIA MARE: Morlupo, Peres (25’ st Camilli), Pinna, Frosali (37’ st Sacko), Marrali (18’ st Proietti), Lazzeri, Kouko, Rasi, Persichini (48’ st Checchi), Mbaye (21’ st Mercuri), Pontillo. A disp.: Calabrese, Perroni, Morano, Tugulschi. All.: Minicleri.

ACF FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Mancini, Ceccuzzi, Grea, Schiaroli, Settimi (48’ st Mattia), Panaioli, Tomassini, Khribech, Calderini (34’ st Pupo Posada). A disp.: Bulgarelli, Cesaretti, G. Nuti, Zichella, Grassi, Ferrara, F. Nuti. All.: Manni.

Arbitro: Saccà di Messina (assistenti: Trefiletti di Acireale – Firera di Ragusa).

Reti : 39’ pt Calderini, 47’ pt Pinna, 13’ st Tomassini , 47’ st Pontillo

Note : espulso il vice allenatore Bonanni, Ostia Mare. Ammoniti Mbaye, Pontillo, Panaioli.

OSTIA MARE – L’Acf Foligno due volte in vantaggio grazie ai gol di Calderini e Tomassini, in entrambi i casi si fa riprendere dall’Ostia Mare nei minuti di recupero del primo e del secondo tempo. Peccato, perché la vittoria di ieri avrebbe consentito agli uomini di Manni di allungare di tre punti il distacco dal Seravezza. Risultato di parità che, al di là delle giustificate recriminazioni per non essere riusciti a confezionare il blitz, con il pareggio 2-2 la classifica vede l’Acf solitaria alle spalle della capolista Livorno 7 – 1 Ghiviborgo. Pareggio che ci può stare perché l’undici laziale sul 2 – 1 del Foligno , non avendo più niente da perdere in piena zona "Cesarini" ha trovato un pareggio. E’ andata così anche se l’allenatore Manni alla vigilia aveva raccomandato a Settimi e soci di fare attenzione in fase difensiva. Reparto che di recente, nonostante un percorso da incorniciare, subisce gol nei minuti finali. Una lacuna che adesso, grazie alla sosta di domenica, l’Acf Foligno proverà a colmare quelle piccole ma, determinanti ingenuità costate fin qui qualche punto di troppo. Tutto questo senza nulla togliere alla marcia dell’Acf , il cui ruolino di marcia continua ad essere da urlo. Certo, il pareggio con l’Ostia lascia spazio alle recriminazioni, non fosse altro perché l’Ostia Mare ha raggiunto il definitivo pareggio a pochi secondi dal triplice fischio finale. Eppure l’approccio alla gara dell’Acf aveva lasciato capire, in particolare dopo il vantaggio siglato da Calderini, che l’Acf avrebbe potuto di ritrovare il blitz lontano dal Blasone che manca dal successo arrivato sul terreno del Poggibonsi.

Partita che dopo una trentina di minuti di studio, al 39’ Calderini complice una ingenuità del portiere laziale trova il vantaggio. Nei minuti di recupero al 47’all’improvviso arriva il pareggio dei laziali con un’azione avviata dalla bandierina Pinna indovina la conclusione che beffa Tognetti. Al 13’ da una azione corale, applaudita dal pubblico di casa, da una azione capolavoro Panaioli, khribech per Settimi in mezzo per Tomassini che gonfia la rete. La beffa a tempo scaduto al 47’ Pontillo si inserisce bene e in diagonale fulmina Tognetti.

Carlo Luccioni