ACF Foligno trionfa contro Poggibonsi: Khribech sigla la vittoria

Acf Foligno

1

Poggibonsi

0

ACF FOLIGNO 4-3-3: Tognetti; Santarelli, Grea, Schiaroli, Grassi (12’ st Mancini); Panaioli, Ceccuzzi, Settimi (39’ st Mattia); Khribech, Di Cato (42’ st Maselli), Calderini (32’ st Ferrara). A disp.: A disp.: Petrini, M. Cesaretti, G. Nuti, Casali, Zichella. All.: Manni.

POGGIBONSI 4-4-2: Baracco; Cecconi, Martucci, Borri (5’ pt Poggesi), D’Amato (24’ st Pisco); Valori, Marcucci (39’ st Boganini), Mazzolli, Bellini; Bigica (24’ st Massai), Salvadori (19’ st Vitiello). A disp.: Pacini, Belli, El Dib, Mignani. All.: Baiano.

Arbitro : D’Andria di Nocera Inferiore.

Rete: 30’ st. Khribech. Note: Spettatori 200 circa, Angoli :11-3.

FOLIGNO – La banda dell’Acf Foligno continua a dare spettacolo fino alla fine. Ieri, gli uomini di Alessandro Manni, a conclusione di un’ottima prestazione sono riusciti ad avere la meglio (1 – 0) nei confronti del Poggibonsi che regalano a Khribech (suo il gol – partita) e soci tre punti pesantissimi per blindare la seconda posizione alle spalle del neo- promosso Livorno. Vittoria che consente all’Acf Foligno di disputare i play off domenica 11 maggio al Blasone nel derby contro l’Orvietana. "Un epilogo che segna la storia della giovane società folignate perché siamo partiti – ha commentato Manni nel dopo partita - con l’obiettivo salvezza, conquistata con largo anticipo al giro di boa e adesso addirittura stiamo qui a giocarci i play off. Un traguardo impensabile, merito dell’intero collettivo che ho l’obbligo di ringraziare, perché in avvio sono stati subito bravi ad entrare nel clima di questo campionato, poli con il trascorrere delle partite hanno fatto ancora meglio riuscendo a violare campi di società blasonate. Adesso ci aspetta questo epilogo della stagione che – ha concluso Manni- vogliamo ad onorare fino a quando saremo in gioco". Successo che l’Acf Foligno dopo un primo tempo di attesa ma caratterizzato dopo una ventina di minuti da un assalto continuo alla ricerca del vantaggio i padroni di casa sono riusciti a far saltare il muro difensivo dei giallorossi, intorno alla mezzora dopo che, a turno Calderini (premiato in avvio per le sue 500 partite in carriera) , Settimi e la gran botta di Santarelli, a siglare il vantaggio ci ha pensato l’inesauribile capitano Khribech con un’azione personale che nella circostanza, nulla ha potuto l’estremo difensore toscano.

Carlo Luccioni