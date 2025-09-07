Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Acuto vincente dell’Alcione. Lumezzane, ko che fa male

Acuto vincente dell’Alcione. Lumezzane, ko che fa male

La formazione bresciana ha collezionato solo sconfitte in questo avvio di stagione

di MATTEO BACONCINI
7 settembre 2025
L’Alcione in fase d’attacco, vittoria importantissima nel derby col Lumezzane

L’Alcione in fase d’attacco, vittoria importantissima nel derby col Lumezzane

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

L’Alcione Milano torna a sorridere al Breda battendo 1-0 il Lumezzane. Per gli Orange si tratta della seconda vittoria casalinga consecutiva, che porta entusiasmo e punti preziosi. Mister Cusatis sorprende tutti alla vigilia scegliendo di lasciare in panchina due titolari come Galli e Lopes: al loro posto spazio a Invernizzi, che garantisce qualità nella costruzione, e a Bright, protagonista di una prova ordinata, generosa e intelligente. Le scelte pagano subito: al 5’, sugli sviluppi di un corner, Pirola svetta più in alto di tutti sul cross perfetto di Muroni e insacca di testa alle spalle di Drago, immobile sulla traiettoria. Trovato il vantaggio in avvio, l’Alcione prende in mano la gara e la gestisce con maturità, concedendo pochissimo agli avversari. Nel secondo tempo sfiora anche il raddoppio con la punizione di Pitou che si stampa sulla traversa, mentre il Lumezzane resta sterile e prova a reagire solo nel finale con Paghera, senza mai impensierire seriamente la retroguardia orange. Al triplice fischio è festa grande per i milanesi. Per i rossoblù invece la situazione si fa sempre più pesante: terza sconfitta consecutiva, zero punti in classifica e una crisi nera che comincia a preoccupare società e tifosi.

ALCIONE-LUMEZZANE 1-0 (0-0). Marcatore: 5’ st Pirola

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su