Acuto vincente dell’Alcione. Lumezzane, ko che fa male

L’Alcione Milano torna a sorridere al Breda battendo 1-0 il Lumezzane. Per gli Orange si tratta della seconda vittoria casalinga consecutiva, che porta entusiasmo e punti preziosi. Mister Cusatis sorprende tutti alla vigilia scegliendo di lasciare in panchina due titolari come Galli e Lopes: al loro posto spazio a Invernizzi, che garantisce qualità nella costruzione, e a Bright, protagonista di una prova ordinata, generosa e intelligente. Le scelte pagano subito: al 5’, sugli sviluppi di un corner, Pirola svetta più in alto di tutti sul cross perfetto di Muroni e insacca di testa alle spalle di Drago, immobile sulla traiettoria. Trovato il vantaggio in avvio, l’Alcione prende in mano la gara e la gestisce con maturità, concedendo pochissimo agli avversari. Nel secondo tempo sfiora anche il raddoppio con la punizione di Pitou che si stampa sulla traversa, mentre il Lumezzane resta sterile e prova a reagire solo nel finale con Paghera, senza mai impensierire seriamente la retroguardia orange. Al triplice fischio è festa grande per i milanesi. Per i rossoblù invece la situazione si fa sempre più pesante: terza sconfitta consecutiva, zero punti in classifica e una crisi nera che comincia a preoccupare società e tifosi.

ALCIONE-LUMEZZANE 1-0 (0-0). Marcatore: 5’ st Pirola