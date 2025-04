Addio a Jorge Bolaño: il calcio piange l'ex centrocampista di Parma e Sampdoria

La comunità calcistica internazionale è in lutto per la scomparsa di Jorge Eladio Bolaño Correa, ex centrocampista colombiano noto per le sue prestazioni con le maglie di Parma, Sampdoria, Lecce e Modena. Bolaño è deceduto all'età di 47 anni a causa di un arresto cardiaco mentre partecipava a una festa familiare nella città di Cúcuta, in Colombia.

Carriera in Colombia

Nato il 28 aprile 1977 a Santa Marta, Bolaño ha iniziato la sua carriera professionistica con l'Atlético Junior nel 1993. Durante il suo periodo con il club, ha contribuito significativamente alla conquista di due titoli nazionali nel 1993 e nel 1995, giocando al fianco di leggende come Carlos Valderrama.

L'avventura italiana

Nel 1999, Bolaño si trasferì in Italia per unirsi al Parma, dove rimase per sette stagioni. Con i ducali, collezionò 84 presenze e vinse una Coppa Italia nella stagione 2001-2002. Successivamente, ebbe esperienze con la Sampdoria, il Lecce e il Modena, totalizzando complessivamente 102 presenze in Serie A.

Ritorno in Colombia e carriera post-giocatore

Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2012 con il Cúcuta Deportivo, Bolaño intraprese la carriera di allenatore. Fino al 2024, ha fatto parte dello staff tecnico della nazionale giovanile colombiana Under 17. La Federazione Calcistica Colombiana ha dichiarato: "La scomparsa di Jorge Bolaño lascia un vuoto nei cuori di coloro che lo conoscevano e lo ammiravano. La sua eredità di calciatore e allenatore continuerà a vivere nella memoria dello sport colombiano".

Reazioni e ricordi

La notizia della sua morte ha scosso profondamente il mondo del calcio. In particolare, Carlos Bacca e altri giocatori dell'Atlético Junior hanno reso omaggio a Bolaño replicando la celebre esultanza del "trenino", resa famosa dallo stesso Bolaño negli anni '90.

Jorge Bolaño sarà ricordato non solo per le sue abilità sul campo, ma anche per il suo contributo allo sviluppo del calcio giovanile in Colombia. La sua passione e dedizione allo sport lasciano un'eredità duratura che continuerà a ispirare le future generazioni di calciatori.