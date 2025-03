ADDIO SPERANZE PLAYOFF. Vigor Castelfidardo. Sconfitta che pesa

vigor castelfidardo

1

vismara

3

VIGOR : Lombardi, Carletti (22’ st Barigelli), Perna, Bandanera, Valler, Corneli, Pasqualini (18’ st Garofolo), Gioielli (18’ st Ballarini), Stampella, Mosca (36’ st Terrè), Kurti. Panchina: Boninfante, Magi, Buzzo, Nasif, Storani. All. Malavenda. VISMARA: Melchiorri, Cenciarini, Bertuccioli, Morani, Palazzi (11’ st Capomaggi), Del Pivo, Carnaroli (34’ st Mazzari), Pistola, Montanari (45’ st Vagnarelli), Gaudenzi (23’ st Harrach), Renzi (41’ st Amati). Panchina: Nucci, Oliva, Letizi. All. Fulgini.

Arbitro: Caporaletti di Macerata.

Reti: 7’ pt Montanari (rig.), 11’ pt Gaudenzi, 26’ pt Kurti (rig.), 35’ st Mazzari.

La Vigor Castelfidardo esce sconfitta contro il Vismara perdendo così le ultime speranze di conquistare l’accesso ai playoff. Dopo neanche un quarto d’ora ospiti in doppio vantaggio con il rigore realizzato da Montanari (tocco di mano in area locale di Carletti) e il gol di Gaudenzi. La Vigor riapre la sfida su rigore con Kurti (decretato per una spinta su Mosca), ma nella ripresa il giovane Mazzari la chiude.