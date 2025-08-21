Al Bianchelli risultato finale di due a uno per i rossoblu, gagliarda la prova dei Dockers. Decisivo un tocco di Pesaresi nel finale. La Vigor contro i Portuali vince, ma non esalta. Bene l’organizzazione di gioco. Meno l’attacco

Vigor tra luci ed ombre. La squadra di Magi vince 2-1 contro i Portuali Ancona, grazie ad un tocco di Pesaresi nel finale, ma non esalta. Bene sul piano del gioco, meno in fase realizzativa. Positiva invece la prova dei "Dockers".

Magi sceglie Novelli in porta, Beu e Pandullo sugli esterni, Tomba e Urso in mezzo alla difesa. Centrocampo a tre con Milli, Gasparroni e Gambini, anche l’ attacco è a tre: con De Feo, Balleello e Braconi. Una formazione inedita con Alonzi e Shkambaj ancora ai box, indisponibile Tonelli e Pesaresi non al top.

Dall’altra parte i Portuali. Una squadra piena zeppa di ex a partire da mister Antonello Mancini. Il tecnico di Ostra Vetere ha allenato i rossoblu nel recente e passato, nello staff tecnico anche Francesco Curzi, senigalliese doc, che la Promozione l’ha vinta con la Vigor nel 2019 agli ordini di Massimiliano Guiducci, prima di darsi alla carriera in panchina nonostante la giovanissima età. In quella squadra c’era anche Candolfi, oggi esterno dei dorici. Poi Tavoni, portiere in Eccellenza della Vigor, anche lui sotto la gestione Guiducci proprio come il centrocampista Sassaroli. Tra gli ex spicca anche Tommaso Serio, giovane del 2006 che lo scorso anno ha collezionato presenze in quarta serie con Aldo Clementi. Tra gli altri gli ex Marina Sbarbati e Testoni oltre alle certezze Mascambruni e De Marco.

Parte bene la Vigor: al decimo minuto una magia di De Feo permette a Balleello di appoggiare comodamente in rete proprio sulla linea di porta. Al primo affondo dorico però, Sbarbati pareggia il conto con un tiro da fuori. La Vigor si propone, ma fatica a trovare riferimenti in attacco senza centravanti, il più pericoloso è Tomba che scheggia la traversa. Anche nella ripresa la Vigor pressa, ma non riesce a trovare occasioni particolarmente ghiotte. Magi manda in campo Pesaresi nella speranza di trovare un riferimento offensivo. Con il passare dei minuti però i vigorini rendono la manovra più fluida, più veloce ed il pubblico, sempre numeroso, applaude speranzoso. Vigor intensa, ma anche sfortunata: De Feo centra in pieno un’ altra traversa. Negli ultimi minuti di gioco Pesaresi sbroglia la matassa toccando, sotto porta, un pallone vagante che batte Tavoni. Finisce con una vittoria di misura per i rossoblu. Buoni spunti, buon dinamismo, un po’ troppe imprecisioni e un attacco ancora aggrappato all’esperienza di Pesaresi.

Nicolò Scocchera