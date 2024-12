Al “Città di Gorgonzola“. C’è il derby lombardo. Giana Erminio-Alcione. In palio punti pesanti

Domani pomeriggio alle 14.30, allo Stadio “Città di Gorgonzola”, andrà in scena un emozionante derby lombardo tra Giana Erminio e Alcione Milano.

La squadra di Andrea Chiappella (nella foto) arriva all’appuntamento dopo due pareggi consecutivi in campionato, con una classifica che fin dall’inizio della stagione non ha rispecchiato le aspettative. La mancanza di continuità nei risultati, infatti, ha penalizzato il percorso della formazione biancazzurra. Per il match di domani, l’undici titolare dovrebbe ricalcare quello che ha conquistato un prezioso punto nell’ultima trasferta contro la Virtus Verona. Tuttavia, si registra un importante rientro in difesa: l’esperto centrale Luca Ferri, al termine della squalifica, è pronto a riprendersi il posto al centro della retroguardia, sostituendo Alborghetti. A centrocampo potrebbero verificarsi delle rotazioni in vista dell’impegno di mercoledì nei quarti di finale di Coppa Italia Serie C contro il temibile Avellino.

Sul fronte orange, la squadra di Cusatis arriva da una netta sconfitta casalinga per 0-2 contro l’Albinoleffe, ma ha comunque mostrato carattere. A centrocampo proseguono i ballottaggi che caratterizzano la stagione, mentre in attacco si punta sulla consolidata coppia Palombi-Marconi. In difesa, invece, si profila un duello per sostituire lo squalificato Chierichetti, con Stabile e Bertolotti in lizza per una maglia da titolare. M. Baconcini