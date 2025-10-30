Al “Corioni“ (ore 20.30). Una serata di gala per l’Ospitaletto: arriva l’Inter U23

L’Ospitaletto per confermare le sue qualità e dimostrarsi meritevole della categoria ritrovata quest’anno, l’Inter U23 per cancellare l’immeritata sconfitta con il Cittadella e riprendere la bella corsa di questa prima parte della stagione. Le due contendenti che si affronteranno a partire dalle 20.30 allo stadio Corioni si apprestano a scendere in campo con le idee ben chiare e puntano ad un risultato che, oltre a spalancare alla vincitrice le porte degli ottavi di Coppa Italia, possa ribadire la bontà del rispettivo progetto. Al di là dei giocatori che partiranno dal 1’, su entrambi i fronti è previsto un ampio turnover, i due allenatori hanno raccomandato la massima attenzione alla rispettiva compagine. Mister Quaresmini ha sottolineato la grande qualità dei giovani nerazzurri, mentre Vecchi (nella foto), al ritorno in terra bresciana, ha invitato i suoi ragazzi a sfruttare questa occasione per mettersi in mostra e continuare il cammino personale di crescita.

Ospitaletto (4-4-2): Raffaelli; Casali, Sinn, Diop, Pollio; Nahrudnyy, Ievoli, Tunjov, Orlandi; Pavanello, Torri. All. Quaresmini.

Inter U23 (3-5-2): Melgrati; Alexiou, David, Garonetti; Agbonifo, Zarate, Berenbruch, Topalovic, Kamaté; Mosconi, Idrissou. All. Vecchi. L.M.