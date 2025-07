Mondiale per Club, capolavoro Inzaghi: il suo Al Hilal elimina il Manchester City

Milano, 1° luglio 2025 - Clamoroso a Orlando. L'Al Hilal confeziona la più grande sorpresa finora nel Mondiale per Club, eliminando il Manchester City dopo i tempi supplementari e staccando così il pass per i quarti di finale, dove troverà il Fluminense, reduce dal 2-0 inflitto all'Inter.

La cronaca

La formazione di Simone Inzaghi compie un autentico capolavoro, imponendosi 4-3 dopo un inizio di partita a dir poco in salita. Già, perché gli inglesi nel primo tempo dominano, passando in vantaggio con Bernardo Silva al 10' e sfiorando più volte il raddoppio. Bounou però alza il muro, mantenendo accese le speranze dei suoi. Gli sforzi del portiere marocchino vengono ripagati a inizio ripresa, quando la squadra di Riad piazza l'inaspettato uno-due nel giro di sei minuti. Prima è Marcos Leonardo - dopo pochi secondi dal via della seconda frazione - a pareggiare i conti, poi ci pensa Malcolm in contropiede a ribaltare i Citizens. La reazione di Haaland e compagni è immediata: al 55', sugli sviluppi di un angolo, il centravanti norvegese fa 2-2. Sempre l'ex Borussia Dortmund potrebbe riportare davanti i suoi, ma all'84' il suo tentativo a botta sicuro dopo il palo colpito da Akanji viene salvato sulla linea da Lajami. Bounou protegge la propria porta dagli ultimi assalti inglesi e così si va ai supplementari. Supplementari che iniziano in maniera disastrosa per il Manchester: al 94' infatti Koulibaly sale in cielo e di testa segna la rete del 2-3. Pep Guardiola ha infinite risorse e dalla panchina pesca il jolly Foden, che 10 minuti più tardi pareggia i conti. L'ultima parola è però di Marcos Leonardo, che al 113' gonfia la rete dopo la respinta miracolosa di Ederson sulla zuccata di Milinkovic-Savic. Il City deve alzare bandiera bianca, mentre Inzaghi continua il super cammino negli States.

Il tabellino

Manchester City - Al Hilal 3-4 dts

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Matheus Nunes (53' Akanji), Dias, Gvardiol (53' Aké), Ait-Nouri; Bernardo Silva, Reijnders (91' Cherki), Gundogan (53' Rodri, 100' Foden); Savinho, Haaland (91' Marmoush), Doku. All. Guardiola.

Al Hilal (4-2-3-1): Bounou; Cancelo (88' Al-Yami), Koulibaly, Al-Harbi (88' Al-Bulayhi), Lodi; Al-Dawsari (106' Al-Juwayr), Ruben Neves; Kanno (82' Lajami), Milinkovic-Savic (64' Kaio Cesar), Malcom; Marcos Leonardo (116' Al-Ghannam). All. Inzaghi.

Arbitro: Jesús Valenzuela Saez.

Marcatori: 10' Bernardo Silva (M), 46' Marcos Leonardo (A), 52' Malcom (A), 55' Haaland (M), 94' Koulibaly (A), 104' Foden (M), 113' Marcos Leonardo (A).

Note: ammoniti Gvardiol (M), Matheus Nunes (M), Akanji (M), Marcos Leonardo (A).

