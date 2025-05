Albinoleffe chiude la stagione con 60 punti e quarto posto in Serie C

Il “rompete le righe“ per l’Albinoleffe, in una stagione da record da 60 punti e col quarto posto conquistato nella regular season in Serie C, è giunto la scorsa settimana. Il Presidente Gianfranco Andreoletti, in un momento significativo su più fronti visti anche i playoff nazionali del settore giovanile con impegnate le squadre U17, U16 e U15 nei quarti di finale, ha inviato un messaggio a tutte le componenti del club: "Giunti oramai al termine di questa stagione - ha detto Andreoletti - saluto e ringrazio sentitamente i nostri tifosi che ci hanno seguito e sostenuto in casa e in trasferta, sono stati un sostegno importante per tutti. È stato un campionato molto impegnativo, che in primis ci ha visto con anticipo centrare la permanenza in categoria, traguardo per nulla scontato per una società come la nostra, e in generale per tutti i club di terza serie. Dispiace molto non essere riusciti a proseguire il nostro percorso nei playoff, per ambire ad obiettivi più importanti".

"Un sentito ringraziamento - ha proseguito - va all’intera struttura per gli sforzi organizzativi. La mia gratitudine va anche ai ragazzi del nostro settore giovanile, per l’impegno dimostrato in questa stagione, che si è tradotto e si sta tuttora traducendo in ottimi risultati. Continueremo a sostenerli, nelle gare delle fasi finali che stanno disputando e continueremo a portare avanti la nostra filosofia della loro valorizzazione".

Vasco Algisi