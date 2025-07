Albinoleffe. Sali alla Celeste con Mandelli e Svidercoschi

ZANICA (Bergamo)Tre arrivi e due partenze in casa Albinoleffe. A cominciare dai giocatori a cui è scaduto il contratto, come il portiere Marietta che ha deciso di provare a fare il salto di categoria al Catanzaro in serie B. Oppure come Mustacchio, che il contratto ce l’aveva, ma ha deciso di rescinderlo perché allettato dall’offerta del Piacenza, in serie D.

Sul fronte dei nuovi arrivi, il primo è quello del centrocampista ventottenne Andrea Mandelli (nella foto), marchigiano in arrivo da Carpi, dopo una lunga carriera in serie D con Castelvetro, Crema, Giana, Desenzano e i settori giovanili di Sassuolo e Cesena. Ha firmato fino al 2027.

Il secondo è Sebastiano Svidercoschi, romano, classe 1999, punta centrale che lo scorso anno ha giocato nel Legnago, in Serie C, dove ha messo a segno 5 reti e 4 assist. Nelle precedenti stagioni ha vestito le maglie della Lupa Roma, con cui ha già giocato in Serie C ed è poi andate in doppia cifra in quarta serie (11 gol), quindi Rieti e Viterbese in Lega Pro e di nuovo in Serie D una girandola di maglie con Montespaccato, Team Nuova Florida, Real Monterotondo Scalo e Dolomiti Bellunesu.

L’ultimo arrivato in ordine di tempo è l’attaccante di destra Giacomo Sali, 21 enne, che era in forza alla Varesina in Serie D.

Vasco Algisi