Alcione conquista la salvezza in Serie C: un traguardo storico per il club

Settimana da incorniciare in casa Alcione. Con tre giornate d’anticipo (dopo i risultati dei posticipi), la squadra guidata da Giovanni Cusatis conquista la salvezza matematica e si garantisce un posto nel prossimo campionato di Serie C. Un traguardo storico, costruito con pazienza, visione e una sorprendente continuità, che certifica il valore di un gruppo capace di imporsi già al primo anno tra i professionisti. Un risultato che premia il lavoro di un’intera società, protagonista negli ultimi anni di un percorso virtuoso cominciato nel 2020 con la promozione in Serie D. Una crescita costante, fatta di scelte coraggiose, ma lungimiranti. Come quella di affidare la panchina a Cusatis, tecnico esperto, capace di unire pragmatismo, cultura del lavoro e valorizzazione del talento. La promozione della scorsa stagione ha segnato un punto di svolta, ma non la fine del progetto. Anzi, l’Alcione ha rilanciato. Nessuna rivoluzione, fiducia piena al proprio allenatore, alla struttura dirigenziale e a buona parte del gruppo reduce dal trionfo in D. A questi, si sono aggiunti innesti mirati: giovani interessanti come Kevin Bright e profili di esperienza come Palombi e Marconi, fondamentali per affrontare un campionato complesso come quello di C.

Il risultato è stato un campionato giocato con personalità, spirito e qualità. Dalla vittoria all’esordio sul campo dell’Atalanta U23 ai sei successi consecutivi tra settembre e ottobre, fino alla recente affermazione contro la Pergolettese. Ma il cammino non è ancora finito. All’orizzonte c’è l’anticipo di stasera alle 20.30, in casa contro la Feralpisaló (matematicamente certa del terzo posto), in cui verrà presentato il progetto “Team Asperger“ che vede un attivo coinvolgimento dei ragazzi colpiti dalla sindrome nelle attività del club per occuparsi, assistiti da tutors, dei servizi di accoglienza, ricevimento ed ospitalità del pubblico.

In contemporanea sarà di scena il Lumezzane contro il Novara. "Dobbiamo dare continuità alle prestazioni e ai risultati ottenuti nelle ultime due partite, riproponendo la stessa mentalità vista contro la FeralpiSalò", dice il tecnico dei rossoblù Massimo Paci. I padroni di casa recuperano Dalmazzi e Tenkorang dopo la squalifica. Infortunato Pogliano, stagione finita per Fligheddu e Monachello.Matteo Baconcini