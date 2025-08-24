Alcione, fattore Pitou. Una prodezza da tre punti

Comincia nel migliore dei modi il secondo campionato tra i professionisti dell’Alcione Milano, che supera la Triestina allo Stadio Breda con un solido 1-0. Cusatis opta subito per una scelta coraggiosa, lanciando dal primo minuto un centrocampo tutto nuovo con Muroni, Galli e Lopes. La gara parte con ritmi alti e viene decisa da un’autentica prodezza: il nuovo arrivato Jonathan Pitou, preferito a Invernizzi nel ruolo di trequartista, sorprende tutti con una conclusione da centrocampo che beffa il portiere Matosevic e si insacca all’incrocio. La Triestina, nel pieno caos societario e con un -7 in classifica, reagisce con rabbia e al 25’ sfiora il pari con Vertainen, che però spreca davanti ad Agazzi. L’Alcione controlla bene il finale di primo tempo e va vicino al raddoppio con Morselli, ma stavolta Matosevic è attento. Nella ripresa i friulani si rendono ancora pericolosi con Gunduz e lo stesso Vertainen, ma la difesa orange regge senza affanni. L’Alcione conquista così i primi tre punti stagionali, mostrando solidità, attenzione e cinismo: qualità che lo scorso anno avevano fatto la differenza e che anche stavolta sembrano la base su cui costruire un’altra stagione da protagonista.

ALCIONE-TRIESTINA 1-0 (1-0) Marcatore: 13’ Pitou.