Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Alcione, fattore Pitou. Una prodezza da tre punti

Alcione, fattore Pitou. Una prodezza da tre punti

Il nuovo acquisto decide la sfida con la Triestina nell’esordio al Breda

di MATTEO BACONCINI
24 agosto 2025
Jonathan Pitou, 21 anni, festeggia la rete decisiva segnata contro la Triestina

Jonathan Pitou, 21 anni, festeggia la rete decisiva segnata contro la Triestina

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Comincia nel migliore dei modi il secondo campionato tra i professionisti dell’Alcione Milano, che supera la Triestina allo Stadio Breda con un solido 1-0. Cusatis opta subito per una scelta coraggiosa, lanciando dal primo minuto un centrocampo tutto nuovo con Muroni, Galli e Lopes. La gara parte con ritmi alti e viene decisa da un’autentica prodezza: il nuovo arrivato Jonathan Pitou, preferito a Invernizzi nel ruolo di trequartista, sorprende tutti con una conclusione da centrocampo che beffa il portiere Matosevic e si insacca all’incrocio. La Triestina, nel pieno caos societario e con un -7 in classifica, reagisce con rabbia e al 25’ sfiora il pari con Vertainen, che però spreca davanti ad Agazzi. L’Alcione controlla bene il finale di primo tempo e va vicino al raddoppio con Morselli, ma stavolta Matosevic è attento. Nella ripresa i friulani si rendono ancora pericolosi con Gunduz e lo stesso Vertainen, ma la difesa orange regge senza affanni. L’Alcione conquista così i primi tre punti stagionali, mostrando solidità, attenzione e cinismo: qualità che lo scorso anno avevano fatto la differenza e che anche stavolta sembrano la base su cui costruire un’altra stagione da protagonista.

ALCIONE-TRIESTINA 1-0 (1-0) Marcatore: 13’ Pitou.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su