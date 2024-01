Alcione, il pari mantiene le distanze. L’Albenga resiste e resta a otto lunghezze

L’Alcione non riesce a vincere lo scontro diretto di alta classifica del girone A di Serie D, ma può essere contento dello 0-0 in casa contro l’Albenga in virtù di quel che recita la graduatoria. Una vittoria nell’anticipo della ventunesima giornata del raggruppamento, la seconda del girone di ritorno, avrebbe dato il colpo di grazia alla concorrenza nella corsa alla promozione diretta, ma la contemporanea sconfitta del Chisola fa sì che i sette punti sulla seconda con cui era cominciato il fine settimana siano ora diventati otto, 45 contro 37. A quest’ultima quota si trovano infatti proprio il Chisola, battuto a sorpresa da un’Alba che staziona nei bassifondi della graduatoria, e lo stesso Albenga, a cui va il merito di aver resistito nella tana della capolista e dominatrice del girone A. La sfida del Kennedy può lasciare qualche rimpianto al tecnico Giovanni Cusatis, finora molto cauto nel commentare il largo vantaggio acquisito sulle inseguitrici, solo per lo svolgimento della contesa. Il match, in termini di occasioni, dimostra una volta di più la superiorità della formazione di casa, nonostante l’incapacità entro i novanta minuti di concretizzare con una rete. Soprattutto nel corso della prima frazione, gli arancioni costruiscono dvierse opportunità per passare e sbattono contro l’estremo difensore ospite. In una squadra già fortissima, l’innesto di Laribi (arrivato nel finale dello scorso anno solare e ieri titolare in mezzo al campo) ha permesso di innalzare ulteriormente il tasso tecnico complessivo. Il pari a reti inviolate consente di incamerare il settimo risultato utile consecutivo prima del turno infrasettimanale in casa della Fezzanese e del successivo weekend di nuovo tra le proprie mura contro il Città di Varese, terzo dietro le due prime inseguitrici. Un’altra giornata di metà settimana è prevista il 31 gennaio, il che fa pensare che Cusatis potrebbe mescolare le carte.