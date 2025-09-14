Alcione, un punto pesante. In Veneto pari meritato

Primo pareggio stagionale per l’Alcione Milano, che impatta 1-1 sul campo del Dolomiti Bellunesi al termine di una gara intensa e ricca di occasioni. Un risultato che permette agli orange di muovere ancora la classifica, portandosi a quota 7 punti dopo 4 giornate. Mister Cusatis conferma il tandem offensivo Zamparo-Morselli, con Pitou sulla trequarti pronto ad accendere la manovra. Ed è proprio il francese a mettersi in luce sin dai primi minuti con accelerazioni e giocate di qualità. Al 13’, però, sono i padroni di casa a trovare il vantaggio: Agazzi è protagonista di un grande intervento, ma sulla respinta si avventa Marconi, che firma il suo primo gol tra i professionisti e porta avanti il Dolomiti. L’Alcione non accusa il colpo e cresce col passare dei minuti. Al 34’ arriva il meritato pareggio: Morselli scarica per Invernizzi, che viene atterrato in area. Dal dischetto Zamparo, glaciale, trasforma e trova la sua prima rete ufficiale in maglia orange. Nella ripresa i ritmi si abbassano, ma l’Alcione continua a spingere e sfiora il vantaggio in più occasioni. Un pareggio giusto, che lascia buone indicazioni in vista del prossimo impegno: domenica al Breda arriva il Renate per un derby delicato.

DOLOMITI BELLUNESI-ALCIONE MILANO: 1-1 (1-1)

Marcatori: 13’ pt Marconi (D), 42’ pt Zamparo (A)