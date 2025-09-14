Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Alcione, un punto pesante. In Veneto pari meritato

Alcione, un punto pesante. In Veneto pari meritato

Marconi firma il suo primo gol tra i professionisti, Zamparo quello in orange

di MATTEO BACONCINI
14 settembre 2025
L’Alcione lotta in Veneto e porta a casa un ottimo punto

L’Alcione lotta in Veneto e porta a casa un ottimo punto

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Primo pareggio stagionale per l’Alcione Milano, che impatta 1-1 sul campo del Dolomiti Bellunesi al termine di una gara intensa e ricca di occasioni. Un risultato che permette agli orange di muovere ancora la classifica, portandosi a quota 7 punti dopo 4 giornate. Mister Cusatis conferma il tandem offensivo Zamparo-Morselli, con Pitou sulla trequarti pronto ad accendere la manovra. Ed è proprio il francese a mettersi in luce sin dai primi minuti con accelerazioni e giocate di qualità. Al 13’, però, sono i padroni di casa a trovare il vantaggio: Agazzi è protagonista di un grande intervento, ma sulla respinta si avventa Marconi, che firma il suo primo gol tra i professionisti e porta avanti il Dolomiti. L’Alcione non accusa il colpo e cresce col passare dei minuti. Al 34’ arriva il meritato pareggio: Morselli scarica per Invernizzi, che viene atterrato in area. Dal dischetto Zamparo, glaciale, trasforma e trova la sua prima rete ufficiale in maglia orange. Nella ripresa i ritmi si abbassano, ma l’Alcione continua a spingere e sfiora il vantaggio in più occasioni. Un pareggio giusto, che lascia buone indicazioni in vista del prossimo impegno: domenica al Breda arriva il Renate per un derby delicato.

DOLOMITI BELLUNESI-ALCIONE MILANO: 1-1 (1-1)

Marcatori: 13’ pt Marconi (D), 42’ pt Zamparo (A)

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su