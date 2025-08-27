Alessandro Florenzi lascia il calcio, l’annuncio del ritiro: “Grazie di tutto, amico mio”

Roma, 27 agosto 2025 – Si chiude la carriera di Alessandro Florenzi. Il terzino destro ha detto basta a 34 anni, e dopo 14 anni tra i professionisti; lui figlio di Roma e della Roma che lo ha lanciato nel grande calcio e con cui ha vissuto la parte più importante ed emozionante della sua carriera. Roma, Crotone, Valencia, Psg e Milan le maglie indossate da Florenzi dal 2010 a oggi, quando ha annunciato sui social il suo ritiro dal calcio giocato. 362 partite in giallorosso per Alessandro (giovanili comprese) - che viene ricordato anche per il commosso saluto alla nonna in tribuna dopo un gol e per quella splendida parabola contro il Barcellona in Champions League - con 28 gol totali e 32 assist in quella che è stata la sua casa per tanti anni. Ma Florenzi è stato anche tanto altro, tra Psg, Milan e nazionale. Il suo palmares è infatti abbastanza ricco. Primo trofeo nella Primavera, Scudetto 2011, poi ha dovuto attendere dieci anni per alzare di nuovo una coppa, stavolta in Francia dove ha vinto la coppa nazionale con il Psg, prima di passare al Milan e vincere lo Scudetto 2022 con Stefano Pioli in panchina, fino all’ultima Supercoppa Italiana con Conceicao. Il trofeo più importante, però, è stato quello in azzurro con lo splendido Europeo 2021 nonostante un infortunio. C’era anche lui in quella spedizione che sollevò il titolo continentale a Wembley assieme al commissario tecnico Roberto Mancini e al compianto Gianluca Vialli.

Florenzi: “Grazie di tutto, amico mio”

Florenzi, dunque, ha deciso di aprire un nuovo capitolo della sua vita, magari ancora fatta di calcio, tanto calcio, ma con altri ruoli. Quello giocato va in soffitta. Queste le sue commosse parole affidate ai social: “Grazie di tutto, amico mio. Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato”. Poi, i ringraziamenti a tutti quelli che hanno fatto parte di questo viaggio e hanno contribuito alla crescita umana e professionale di Florenzi: “Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore. Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica”. E dietro un grande calciatore ci sono sempre grandi persone che lavorano dietro le quinte, lontano dai riflettori, magazzinieri, fisioterapisti, medici, tutti coloro che garantiscono il massimo rendimento possibile: “Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi. Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me".