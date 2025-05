Alessio Piccini raggiunge 170 gol in carriera con il Camerano

E sono 170 gol in carriera. È il traguardo raggiunto in campionato da Alessio Piccini, autore di una doppietta con i gialloblu del Camerano nell’ultima giornata sul campo di Vallemiano contro il Piano San Lazzaro, nella 29esima giornata del campionato di Seconda Categoria (girone D). Ben 170 gol e 39 primavere per l’attaccante classe 1986, loretano di nascita, ma fidardense d’adozione, in doppia cifra in tutti i sensi nei vari tornei regionali visto che sono 20 stagioni che calcia e segna tra Promozione, Prima e Seconda Categoria. Un traguardo conquistato dall’agile e scattante punta del Camerano con una dedica speciale. Al compianto presidente della società gialloblu Massimiliano Trozzi che a dicembre lo aveva invitato a dare una mano ai giovani del Camerano per una spinta decisa verso la salvezza.

E Piccini ce la sta mettendo tutta per cercare di portare la squadra a raggiungere l’obiettivo (ultima sfida casalinga contro il Gls Dorica, con il Camerano terz’ultimo) visto che oltre alle abilità calcistiche ‘Piccio’ unisce un forte spirito di sacrificio e non solo. Da sempre, da quando a 17 anni ha debuttato in una prima squadra indossando nelle tante stagioni le maglie di Vigor Castelfidardo, San Biagio, Castelfidardo, Recanatese, Osimana, Helvia Recina, Monteluponese, Filottrano, FC Osimo e ultima quella del Camerano.