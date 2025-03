Alla Pistoiese basta un gol: secondo ko di fila per i rossoblù. L’ex Simeri castiga l’Imolese. Si allontana il sogno playoff

PISTOIESE 1 IMOLESE 0

PISTOIESE: Valentini; Donida, Polvani, Cuomo, Stickler (19’st Diodato), Maldonado, Boccia (40’st Grilli), Basanisi (21’st Greselin), Kharmoud (48’st Mazzei), Sparacello (26’st Pinzauti), Simeri. A disp. Mosti, Maloku, Giometti, Paci. All. Villa.

IMOLESE: Adorni; Ballanti (38’st Elefante), Dall’Osso (17’st Pierfederici), Ale, Barnabà, Vlahovic, Brandi, Agbugui (27’st Garavini); Mattiolo (27’st Gasperoni), Manes, Raffini (9’st Melloni). A disp. Salgado, Nistor, Manzoni, Cocchi. All. D’Amore.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme.

Reti: 23’pt Simeri (P). Note: ammoniti: Simeri (P), Cuomo (P), Diodato (P).

Rischia di chiudersi prematuramente e definitivamente al Melani la corsa playoff dell’Imolese, sconfitta 1-0 dalla Pistoiese e condannata dal gol dell’ex Simeri, che già a metà primo tempo mette una pietra sulle ambizioni e speranze rossoblù. A rincarare la dose di un pomeriggio già di per sé negativo per i ragazzi di D’Amore poi, ci ha pensato il Lentigione, vittorioso sul Tau. Risultato? Quinto posto scivolato a -10 e post-season sempre più lontana. Nonostante la sconfitta, la seconda di fila dopo quella col Prato, l’Imolese non gioca nemmeno una brutta partita, e all’8’ è già pericolosa con Vlahovic, ma Valentini blocca senza patemi. Due minuti più tardi, ci prova anche Raffini, ma senza graffiare a dovere. Sul fronte opposto, però, la Pistoiese è più cinica e, al minuto 23, la sblocca: traversone dalla sinistra e Simeri tocca quanto basta per battere Adorni, 1-0. Prima dell’intervallo, una chance per parte: Mattiolo si fa ipnotizzare da Valentini in uscita e Polvani flerta col bis, incornando a lato su corner. Nella ripresa, l’Imolese continua a creare tanto, ma si scopre poco cinica e in difficoltà quando c’è da rompere il muro degli arancioni, vicini al raddoppio con Maldonado ad un quarto d’ora dal termine. L’ultimo squillo arriva al novantesimo con Ale che, imbeccato da Elefante, di testa, sfiora il pari. Nono stop stagionale per i rossoblù: ora la pausa, poi il 23 marzo al Galli la sfida contro il Sasso.

Giovanni Poggi