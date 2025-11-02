Alla vigilia della gara con il Lecce. La Fiorentina cambia ds: Pradé lascia la Viola

Penultima in classifica con soli quattro punti, senza ancora vittorie nel campionato di Serie A in corso, la Fiorentina ha deciso di cambiare rotta almeno per quel che riguarda la figura del direttore sportivo, in attesa di capire quale sarà il destino del tecnico, Stefano Pioli. Lascia, alla vigilia di Fiorentina-Lecce (in programma oggi alle 15.00) Daniele Pradè. "ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè - si legge nella nota pubblicata ieri sugli organi ufficiali del club toscano - La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. “A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro“".

La partita contro il Lecce di questo pomeriggio sarà fondamentale per capire quale sarà il destino di Pioli, tornato nel capoluogo toscano per la sua seconda avventura in carriera alla guida della Fiorentina e che finora ha raccolto molto meno di quanto sperato. Ciò nonostante la società ha deciso di concedere un’altra opportunità, in un confronto che si configura come una vera e propria sfida salvezza, visto che i pugliesi sono avanti di sole due lunghezze. R.S.