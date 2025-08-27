All’assalto dell’Fc Osimo. E’ la favorita nel girone B. Ma occhio alle sorprese

"Sfornati" pure i calendari del campionato di Prima Categoria. Che scatterà solo nel fine settimana del 20 e 21 settembre. Anche quest’anno le formazioni anconetane sono suddivise in due gironi: il B - che comprende tutte squadre della provincia meno che la Cingolana San Francesco - e il C dove c’è una unica rappresentante anconetana: il neopromosso Loreto. Fine del girone di andata fissato per il 10-11 gennaio (alla ripresa dopo la lunga sosta natalizia), inizio del ritorno una settimana dopo, con la chiusura della stagione regolare fissata per il 9 maggio prima di playoff e playout.

Nel girone B favorita numero uno è Fc Osimo. Sulla carta la formazione allenata da Manisera dovrebbe fare un campionato a parte visti gli acquisti di spessore effettuati dalla società giallorossa. Punteranno all’alta classifica anche Borgo Minonna, Borghetto, Olimpia Marzocca, Filottranese, ma attenzione anche alla Real Cameranese, alla Cingolana e alla Passatempese, quest’ultima tornata nel girone B assieme all’Argignano, con le due squadre che si sfideranno alla prima giornata come la stagione passata. Nel B giocherà di domenica come consuetudine solo la Filottranese. L’Olimpia Marzocca giocherà le proprie gare casalinghe al Bianchelli di Senigallia alle ore 14, mentre il Pietralacroce e Real Cameranese alle ore 14:30.

Nel girone C il Loreto esordirà in casa contro la Belfortese. In un raggruppamento dove i loretani, neopromossi, cercheranno di disputare una stagione tranquilla in un girone molto competitivo. Varie le squadre ambiziose e con un passato importante. C’è l’Appiganese retrocessa dalla Promozione, ma anche il Montegiorgio che fino a poche stagioni era in D. Attenzione anche anche al Potenza Picena, Belfortese, Castelraimondo, Montecassiano, Cluentina, un girone molto livellato verso l’alto. Il Porto Potenza giocherà le gare interne di domenica come il Potenza Picena (ore 15). Il Montemilone Pollenza disputerà le partite casalinghe sempre alle ore 14:30, la Cluentina, Elite Tolentino, Montegiorgio, Pinturetta Falcor e Santa Maria Apparente alle ore 15.

Il calendario della prima giornata nei gironi B e C. GIRONE B, 1° giornata: Argignano-Passatempese, Borghetto-Castelbellino, Cupramontana-Olimpia Marzocca, FC Osimo-Cingolana, Barbara Monserra-Borgo Minonna, Le Torri Castelplanio-Castelleonese, Pietralacroce-Filottranese, Real Cameranese-Staffolo. GIRONE C. Portorecanati-Santa Maria Apparente, Appignanese-Potenza Picena, Cluentina-Castelraimondo, Elite Tolentino-Pinturetta Falcor, Loreto-Belfortese, Montecassiano-San Claudio, Montecosaro-Montemilone Pollenza, Porto Potenza-Montegiorgio.