Alle 18 il sorteggio automatico. Inter, Juventus, Atalanta e Napoli nel maxi girone a 36: caccia al Psg campione. Pronti, partenza, Champions: pericolo inglese per quattro

Le prime note dell’inno della Champions League cominciano a risuonare. Dopo il giro di rodaggio della scorsa stagione, la nuova formula allargata a 36 squadre si prepara ad entrare nel vivo. 8 partite totali per squadra con 8 avversari diversi (senza derby nazionali), provenienti a due a due da ciascuna fascia.

Alle 18, visibile su Sky Sport 24, in chiaro su TV8 e sulle pagine della Uefa, la diretta del sorteggi della fase campionato, la cui prima giornata si terrà tra il 16 e il 18 settembre. Per la prima volta nella storia della competizione, una federazione, quella inglese, ha qualificato sei squadre.

Nell’urna della prima fascia, oltre al Liverpool campione d’Inghilterra e al Chelsea campione del mondo, con ovviamente il Psg campione tra le altre, ci sarà anche il City che, nonostante venga da un’annata non entusiasmante, resta temibile. Non certo meno dell’Arsenal, semifinalista nella scorsa edizione, inserito in seconda fascia. A questo gruppo appartengono anche due italiane su quattro, ovvero Atalanta e Juventus. Le altre due rappresentanti della A, infatti, occupano naturalmente la prima fascia, nel caso dell’Inter, e la terza per il Napoli.

Per la prima volta nella storia, a parte l’estrazione delle teste di serie, gli accoppiamenti saranno poi tutti automatizzati. Sono tre le esordienti nel salotto più prestigioso del calcio europeo: il Pafos, giovane realtà cipriota; ma soprattutto il Bodo/Glimt, noti norvegesi, e il Kairat Almaty, compagine kazaka. Si tratta delle squadre, rispettivamente, più a nord e più ad est della storia della Champions. Eliminato ai playoff dal Benfica il Fenerbahce di Mourinho.