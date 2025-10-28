Juve, quanto costano gli allenatori: tra Motta e Tudor un salasso. Ora Spalletti in pole

Torino, 28 ottobre 2025 – Chi l’avrebbe mai detto: la Juve è stata la prima società di Serie A a cambiare allenatore. Non accadeva dal 1970 quando Carniglia venne esonerato il 23 ottobre. Le tre sconfitte consecutive, un rapporto con Igor Tudor non più idilliaco, hanno portato prima John Elkann e poi la dirigenza a decidere per un netto cambio di rotta. Via il tecnico croato, che aveva contratto biennale, prima che la stagione prendesse una china irrimediabile nella lotta ai primi quattro posti. Ora, in pole position, c’è Luciano Spalletti, un po’ uno specialista quando si tratta di garantire un rendimento certo ed efficace (riportò l’Inter in Champions per intenderci), oltre allo Scudetto di Napoli e alle buone cose fatte a Roma. Previsti nuovi contatti in giornata per un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions. L’ingaggio di Spalletti si sommerebbe dunque a quelli che la Juve deve corrispondere agli esonerati Thiago Motta e Igor Tudor.

Juve, quanto ti costano gli esoneri

Sia Igor Tudor che Thiago Motta avevano contratto con la Juve fino al giugno 2027 e la società dovrà continuare a pagarli fino a che non troveranno squadra. Partiamo da Motta. Ai tempi dell'esonero si era vociferato di una clausola inserita nel contratto da Thiago che avrebbe obbligato la Juventus a saldare immediatamente tutti i suoi emolumenti. Non è dato sapere se la Juve stia ancora pagando Motta o se effettivamente l'allenatore abbia già incassato la cifra da contratto prevista fino al 2027, ma per il club bianconero è stato comunque un salasso al lordo da circa 15 milioni di euro, considerando anche la cifra per i suoi collaboratori. In pratica il cartellino di un giocatore medio. A quella somma si aggiunge ora quella derivante dall'esonero di Igor Tudor, che pesa a bilancio circa 5 milioni di euro lordi fino al 2027 e questo significa che la Juve dovrà corrispondergli ancora 8 milioni lordi fino a fine contratto. Dalla Continassa, ovviamente, si può sperare che uno dei due, o tutti e due, possano trovare squadra, anche se per ora Motta ha rifiutato Leverkusen e Real Sociedad, scegliendo di rimanere fermo. Intanto, c'è Luciano Spalletti in pole position e l'ingaggio di un nuovo allenatore aumenterà il carico di costi. Big Luciano potrebbe percepire circa 2 milioni di euro da qui a giugno, quindi circa 4 al lordo, più un eventuale rinnovo automatico in caso di Champions. Significa sommare altri 8-10 milioni di euro sempre fino al 2027. La Juve, dunque, investe e spende per ripartire e la scelta, sotto impulso di John Elkann dopo un inizio difficile e otto partite senza vincere, dovrà dare i frutti sperati. Spalletti scelta giusta per la Vecchia Signora? Per Gigi Buffon, sì: "Spalletti è la scelta più indicata per quel ruolo. La miglior scelta che la Juve potrebbe fare. Tudor? Mi dispiace tanto, è stato un caro compagno di squadra e una persona seria e schietta". Nel frattempo, domani sera allo Stadium arriva l'Udinese e in panchina ci sarà Massimo Brambilla della Next Gen.