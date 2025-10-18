All’Inter U23 il nuovo derby. La Gumina stende l’Alcione

di Matteo BanconciniSESTO SAN GIOVANNIÈ l’Inter U23 ad avere la meglio per 1-2 in una notte storica al Breda, con Alcione e nerazzurri protagonisti del primo derby tra i professionisti a Milano non disputato da Milan e Inter, dopo 116 anni di sola "Madonnina". Un evento che segna una piccola rivoluzione nel calcio meneghino, con gli orange accanto ai nerazzurri come nuovo volto del calcio meneghino. Il clima era quello delle grandi occasioni e, nei primi minuti, la gara ha rispettato le attese. Ritmi alti, ma poche vere occasioni: l’Alcione ordinato e compatto, l’Inter più intraprendente nel palleggio. Ad accendere la serata ci hanno pensato i due numeri dieci, Pitou e Kamate, i più ispirati e capaci di creare le giocate più pericolose. È però Kamate a rompere l’equilibrio. Alla mezz’ora, il fantasista francese si defila sulla destra e disegna un cross perfetto per La Gumina (nella foto), che controlla di petto e batte Agazzi con freddezza, approfittando di una difesa orange colpevolmente passiva. Una doccia fredda per l’Alcione, che non ha neppure il tempo di reagire: pochi minuti dopo, un contatto in area tra Giorgeschi e Lavelli induce l’arbitro a indicare il dischetto. Ancora La Gumina, glaciale, spiazza Agazzi e firma il raddoppio. In meno di cinque minuti l’Inter U23 scava un solco pesante e indirizza la sfida. Nella ripresa l’Alcione prova con orgoglio a rientrare in partita, ma la solidità della squadra di Vecchi diventa un muro difficile da superare. I cambi di Cusatis portano freschezza, ma i nerazzurri tengono con ordine, compatti e aggressivi su ogni pallone. A dominare la seconda frazione è il centrocampista polacco Kaczmarski, autore di una prova maiuscola: forza fisica, lucidità e continuità lo rendono padrone assoluto della zona nevralgica del campo. Nonostante l’Alcione sia riuscito ad accorciare le distanze nel finale, grazie allo spunto da sottomisura di Marconi a dieci minuti dalla fine, i tentativi degli orange non bastano per riaprire il match. L’ 1-2 finale consegna ai nerazzurri tre punti fondamentali, che valgono il sorpasso in classifica sugli orange e proiettano la squadra di Vecchi a ridosso delle prime posizioni, con ancora una partita da recuperare. Per l’Alcione, invece, resta il rammarico di non aver saputo capitalizzare l’occasione di un appuntamento storico, ma anche la consapevolezza di potersi misurare alla pari con una delle realtà più solide e ambiziose del campionato.