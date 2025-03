Allo Speroni contro il Caldiero. Pro Patria alla riscossa: "Cancelliamo gli errori»

BUSTO ARSIZIO (Varese)La Pro Patria, che ieri ha celebrato 106 anni dalla propria fondazione, riceve oggi alle 15 allo stadio Carlo Speroni il Caldiero, con l’obiettivo vitale di tornare alla vittoria. Dopo la débacle di Lecco, con un finale di gara che è costato carissimo, non ci sono altre vie se non la vittoria, per i tigrotti di Massimo Sala (nella foto). Il tecnico, nella conferenza stampa della vigilia, si è espresso su quanto accaduto nello scorso turno e su quello che aspetta la squadra oggi: "È stata una settimana in cui abbiamo ragionato su di noi, sul gruppo: è chiaro che aver perso negli ultimi minuti al Rigamonti-Ceppi ha fatto arrabbiare tutto il gruppo, che è coeso e arrabbiato tanto quanto lo sono stato io. Abbiamo cercato di analizzare gli errori, che non sono stati dei singoli, ma di squadra, dell’atteggiamento negli ultimi cinque minuti. Non c’è stato un colpevole: siamo stati tutti colpevoli sui due gol che abbiamo preso".

Oggi, sul campo di casa, dovrà essere un’altra Pro Patria rispetto a quella di Lecco: "Per forza di cose - dice ancora Sala - dovremo tenere sempre alta l’attenzione, con la palla o senza, nella fase difensiva e offensiva: bisognerà farlo per tutta la durata della gara". Il Caldiero sarà un avversario la cui impostazione andrà interpretata, con una fase di non possesso basata sul 4-4-2 e una d’attacco con il 4-3-3. "Gli scaligeri hanno giocatori di qualità ed esperienza davanti - dice ancora Sala -, per cui questa sarà una partita da giocare con lo spirito giusto e ogni minuto, dal primo all’ultimo, sarà importante. Dovremo stare concentrati sulla partita per tutto il tempo. Con la Clodiense il nostro pubblico già ci aveva dato una mano importante, il suo supporto sarà un’arma in più, perchè noi ogni partita la giochiamo per portare a casa quello che dobbiamo meritarci. Tutti assieme dovremo cercare di fare una prestazione importante".

Probabile formazione (3-4-1-2): Rovida; Reggiori, Alcibiade, Coccolo; Somma, Nicco, Ferri, Piran; Pitou; Beretta, Rocco. All. Sala.