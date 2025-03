All’ombra della torre. Mantova senza paura nella corsa salvezza: "A Pisa per la vittoria»

È il momento più delicato del campionato per il Mantova. La squadra virgiliana è scivolata nella zona calda della classifica e alle 17.15 sarà chiamata a rendere visita ad un Pisa che, dal canto suo, dopo due sconfitte di fila, è obbligato a vincere per “proteggere“ il secondo posto. Il pronostico parla in favore dei nerazzurri, ma Possanzini (nella foto) ricarica i suoi: "La nostra squadra non è allo sbando e a Pisa faremo una grande prova - dice -. Conosciamo la forza dell’avversario, ma noi giocheremo per vincere, anche se la sfida si preannuncia molto difficile. Le sensazioni sono positive. I ragazzi si allenano con grande impegno e in campo reagiscono alle avversità. Purtroppo ci manca quell’istinto killer che ti fa vincere le partite, ma ci stiamo lavorando". Netta la presa di posizione del dt Botturi: "In ogni caso Possanzini sarà il nostro allenatore sino al termine della stagione, anche perché solo lui ci può portare alla salvezza". Un’affermazione che ha trasmesso ulteriore convinzione al tecnico: "Sono in una società particolare. Qui si crede nel lavoro e al di là dei risultati ci sono stima e condivisione. Detto questo, non mi sento certo intoccabile. Voglio ripagare la fiducia".

Probabile formazione (3-4-1-2): Festa; Maggioni, Redolfi, Solini; Radaelli, Trimboli, Artioli, Giordano; Aramu; Mancuso, Mensah. All: Possanzini.

