Altalena di emozioni (2-2). L’Orvietana si fa riprendere. Primo pareggio della stagione

CAMAIORE 2 ORVIETANA 2

CAMAIORE (4-3-1-2): Di Biagio; Casani, Accorsini, Diana, Tavernini (42’st Bertellotti); Luciani (31’st Bartelloni), Bigica, Marcucci (15’st Grilli); Bongiorni (38’st Kthella); Raineri (17’st Camaiani), Magazzù. A disp.: Di Cicco, Belli, Usseglio, Macchi. All.: Cristiani.

ORVIETANA (4-3-3): Formiconi; Paletta, Berardi, Ricci, Mauro; Marchegiani (17’st Sforza), Herrera (45’st Bieto), Simic; Tenkorang (39’st Esposito), Caon, Barbini (45’st Tronci). A disp.: Porta, El Hilali, Caivaglia, Pepe, Dida. All.: Rizzolo.

ARBITRO: Boccuzzo di Reggio Calabria (Prigigallo di Bari – Giaveno di Pinerolo).

RETI: 3’ pt Caon (O), 36’pt Ricci (O), 43’pt 50’st Magazzù (C).

NOTE: Espulso: Magazzù (C) per somma di ammonizioni al 50’st; ammoniti: Accorsini, Tavernini, Bartelloni, Casani (C); Formiconi, Berardi (O).

Primo pareggio della stagione per l’Orvietana. Ma il punto ottenuto al Comunale di Camaiore lascia l’amaro in bocca, infatti i biancorossi erano andati sul doppio vantaggio, per poi farsi riacciuffare con due gol nei finali dei due tempi. Anzi il gol del 2-2 è arrivato a pochi secondi dal triplice fischio, nel recupero del recupero. La gara si sblocca subito in avvio dopo poco più di due minuti: lancio verso Caon, esce il portiere con Accorsini che prova a difendere palla, ma l’attaccante orvietano riesce ad anticipare entrambi e involarsi verso la porta ormai vuota: facile per lui gonfiare subito la rete. Al 36’ Herrera va dalla bandierina, Ricci sul secondo palo di testa porta l’Orvietana sul doppio vantaggio. Il Camaiore sembra accusare il colpo, l’Orvietana ora gioca più in scioltezza, manda al tiro Tenkorang. Ma una palla malamente persa dallo stesso Tenkorang in fase di uscita, regala ai padroni di casa un’isperata riapertura del match, ci pensa Magazzù con un diagonale potente a battere Formiconi. Ancora Magazzù al 95’ trova la rete del 2-2. Il puntero si toglie anche la maglia: rosso per lui e triplice fischio.