Altalena di emozioni (2-3). Il Terni FC espugna il "Romoli» di Bastardo. Prova di forza nella tana dell’Atletico BMG

ATLETICO BMG

3

TERNI FC

4

ATLETICO BMG (4-4-2): Battistelli; Angeli (1’ st Paletta), Fondi, Ziroli, Neziri (44’ st T. Valentini); Francescangeli (25’ st Boninsegni), M. Valentini, Sbarzella (29’ st Paciotti), Proietti; Canavese (13’ st Maggese), Sciacca. A disp.: Antonini, Pasqualini, Di Mauro, Contardi.

All.: Farsi.

TERNI FC (4-3-3): Cunzi; Proietti Zolla (16’ st Tozzi Borsoi), Valerio, Romeo, Flavioni; Dianda, Leonardi, Carletti (33’ st Bagnato); Pacilli, De Sagastizabal (44’ st Cianchetta), Pescicani. A disp.: Ambrogi, Giubbotto, Scaramuccia, Pucci, Ronconi, Lora Almonte.

All.: Borrello.

Arbitro: Bogo di Oristano (assistenti: Spena di Perugia – Suriani di Perugia). Marcatori: 29’ pt, 2’ e 34’ st Sciacca (A), 32’ pt aut. Ziroli, 27’ e 43’ st Tozzi Borsoi su rig., 37’ st Bagnato (T)

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Sciacca, Neziri (A), Pacilli, Valerio (T). Angoli: 1-4. Recupero: 2’ pt e 10’ +1’ st.

Una prova di forza che arriva al termine di una sfida infinita nella durata e nella quantità di emozioni. Il Terni FC mostra i muscoli andando a violare il "Romoli" di Bastardo e mettendo fine alla serie positiva dell’Atletico BMG, che non perdeva dal 17 dicembre. Gli uomini di Borrello passano 4-3 dopo essere stati sotto per ben tre volte.

Atletico che deve recriminare per i propri errori, ma alla fine la forza dei rossoverdi, che rimangono a meno 1 dalla vetta è emersa tutta. Bmg avanti con Sciacca al 29’. Pari del Terni Fc con un’autorete di Ziroli. Sciacca riporta avanti la Bmg in avvio di ripresa ma Tozzi Borsoi dal dischetto al 67’ fa 2-2. Ancora Sciacca per il 3-2 dei padroni di casa e la tripletta personale poi, nel finale, il neo entrato Bagnato fa 3-3 a 8’ dal 90’. All’88’ ancora un rigore per i ternani che Tozzi Borsoi trasforma per la doppietta personale.

Undici minuti di recupero, anche per l’infortunio a Canavese, costretto ad uscire per una distorsione alla caviglia ma alla fine la festa è tutta del Terni Fc.