Altalena di emozioni (3-2). L’Angelana ritrova il sorriso. Che rimonta sulla Narnese!

ANGELANA

3

NARNESE

2

ANGELANA: Buini, Subbicini, Bolletta, Gabbrielli, (14’st Abbate), Melillo, Bocci Le., (1’st Confessore), Sforna (27’ st Vitaloni), Bartolini, Colombi, Ventanni (46’st Lo Gelfo), Luparini (38’ st Sallaku.). A disp: Bocci Lo., Sangare, Mencarelli, Grasso. All. Gregori

NARNESE: Rossi (8’st Falocco), Petrini, Mora (37’st Leonardi), Silveri (30’st Onesti), Ponti, Blasi, Defendi, Colangelo, Quondam, Principi, Perugini (14’st Pinsaglia). A disp.: Marchetti, Mariani, Perotti, Manni, Desantis. All. Sabatini

Arbitro: Bartolucci di Città di Castello

Reti: 18’ e 40’pt Quondam (N), 2’st Ventanni (A), 17’st Colombi (A), 25’ Luparini.

Note: spettatori 200 circa.

L’Angelana ritrova la vittoria con una rimonta incredibile che condanna la Narnese alla sconfitta e fa scivolare i rossoblù ai confini della zona playout. Narnese che parte forte e chiude il primo tempo sul 2-0 con la doppietta di uno scatenato Quondam. Nella ripresa, però, ecco la reazione giallorossa. Ad aprire le danze per la remuntada è capitan Ventanni che fulmina Rossi dopo 2 minuti. Al 57’ torna al gol Colombi, che firma il 2-2 e la rete numero 12 in campionato sul cross di Abbate. La Narnese prova a reagire: Colangelo da posizione favorevole si fa però parare la conclusione da Buini. Al 70’ Luparini tira fuori un eurogol: doppio dribbling e magia che batte Rossi per il 3-2.