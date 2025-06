Amatori Lodi si arrende a Trissino in gara-3 della finale Serie A1

L’impresa casalinga di gara-2 non ha ottenuto continuità. Il PalaDante rimane un fortino inviolabile per l’Amatori Lodi, che nonostante un’altra prova di grande livello e carattere si è arresa 2-1 a Trissino nella terza sfida della finale di Serie A1. E ora i veneti hanno a disposizione due match-point per chiudere il discorso Scudetto. La corazzata biancoblù era attesa al varco, per vedere se poteva accusare qualcosa sul piano mentale dopo la sconfitta subita in Lombardia. I giallorossi, invece, sono arrivati in Veneto sulle ali dell’entusiasmo, ma il verdetto del campo è stato ancora una volta negativo. Trissino è partita subito forte e in poco più di sessanta secondi ha sbloccato la partita con Malagoli. Nel primo tempo Lodi, priva del proprio leader tecnico Compagno per squalifica, ha fatto fatica a costruire occasioni concrete. Nella ripresa, invece, gli uomini di coach Bresciani sono cresciuti in modo esponenziale e hanno pareggiato i conti con Bozzetto, autore di un’ottima prestazione. Come accaduto nelle gare precedenti, l’inerzia si è spostata tutta a favore dell’Amatori, che ha colpito poco dopo una clamorosa traversa con Faccin. Turning point dell’incontro: l’episodio è servito a scuotere positivamente Trissino. A nove minuti dal termine una magia del solito Cocco ha riportato in avanti i padroni di casa, che da quel momento hanno arginato i tentativi di recupero dei lombardi e hanno portato a casa la sfida. "È stata una partita bella e giocata alla pari, abbiamo dato veramente tutto. Poi però abbiamo preso il gol decisivo nel nostro momento migliore e in questo sport basta una giocata per cambiare tutto. Purtroppo il risultato non ci è favorevole, però sono sicuro che tra qualche giorno in casa riusciremo a rifarci con l’aiuto del nostro pubblico", ha spiegato con un pizzico di delusione Bozzetto. Mercoledì, ore 20.45, la serie si sposta al PalaCastellotti per una forse già decisiva gara-4.Alessandro Stella