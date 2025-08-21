Amichevole, buone trame anche dei padroni di casa. Pagliari firma la vittoria del Fossombrone a Pergola

PERGOLESE

0

FOSSOMBRONE

1

PERGOLESE: Aluigi, Lattanzi Elia, Luciani, Gaia,Rebiscini,Savelli,Morsucci,Lasku,Barattini,Giudici,Lattanzi Francesco Subentrati:Masci,Salciccia,Perini,Bartolucci,Loppi,Fraternali,Petrucci,Marinelli,Franceschelli,Bonafede All. Rossi

FOSSOMBRONE: Martinez, Kljajic, Valmori, Bucchi,Giunchetti,Maggioli,Ghinelli,Masawoud,Accursi, Agogo, Giometti Subentrati: Troselj, Ronchetti, Procacci,Pandolfi, Likashiu, Antonelli, Torri,Pagliari, Borchia, Astolfi All. Giulodori

Arbitro: Passeri

Reti: 36’ st Pagliari (rig.)

Il calcio di agosto ci dona gli “allenamenti congiunti” e dopo aver superato la Civitanovese nel memorial “Tomassini”, ieri pomeriggio il Fossombrone Calcio ha fatto visita alla Pergolese superandola per 1-0 con una rete segnata da Pagliari a nove minuti dalla fine della partita, su calcio di rigore.

Parte meglio il Fossombrone allenato da mister Giuliodori con cross dalla destra di Ghinelli, Agogo non riesce ad agganciare per spingere la sfera in rete. Al 30’ sugli sviluppi di calcio d’angolo, Giometti di testa manda alto sopra la traversa. Al 40’ Bucchi è a tu per tu con Aluigi che riesce a non farsi superare e a mantenere così inviolata la porta.

Nella ripresa Procacci appena entrato, su punizione impegna Aluigi. Al 24’ indecisione della retroguardia pergolese con Savelli che riesce a salvare sulla linea. Al 34’ Marinelli perde palla a centrocampo, Il Fossombrone riparte in contropiede, Borchia solo davanti a Masci manda fuori clamorosamente. Due minuti più tardi Pagliari viene atterrato da Loppi in area: è il calcio di rigore che risolve la contesa. Pagliari trasforma per il vantaggio che si manterrà fino alla fine anche se a cinque minuti dal termine Fraternali di testa potrebbe pareggiare ma il pallone viene deviato in angolo da un difensore ospite.

Finisce 1-0 per il Fossombrone, ma al di là del risultato per la serie D mi metaurensi dovranno lavorare e magari trovare un profilo giusto per l’attacco. La Pergolese ha mostrato buone cose con alcuni under interessanti come Loppi. Ieri sera è avvenuta in piazza Ginevri a Pergola la presentazione della prima squadra e della Juniores alla presenza del sindaco Sabatucci e gli assessori della Giunta comunale, in un clima positivo e alla presenza dei tifosi.

Andrea Pedaletti