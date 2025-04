Ancelotti, accordo verbale con il Brasile?

Madrid, 29 aprile 2025 – Carlo Ancelotti e il Real Madrid non sono mai stati così lontani. Il mister italiano, infatti sarebbe vicinissimo alla panchina del Brasile, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. La 2024-25 non è stata sicuramente la miglior stagione per l'allenatore del Real: i blancos, infatti, hanno abbandonato il cammino in Champions League ai quarti di finale contro l'Arsenal, a seguito di un doppio confronto che ha messo a nudo tutti i limiti della squadra, e anche nelle competizioni nazionali Bellingham e compagni hanno faticato e non poco. Proprio la sconfitta di sabato contro il Barcellona, in finale di Coppa del Re, sarebbe stata decisiva per l'addio di Ancelotti al termine della stagione. In questa stagione, il Real Madrid ha perso tutte e tre le gare contro i blaugrana: 4-0 il 26 ottobre (in Liga), 5-2 il 12 gennaio (in Supercoppa) e 3-2 il 26 aprile (in Coppa del Re). Inoltre, i blancos si trovano al secondo posto in Liga proprio alle spalle di Yamal e compagni, con 4 punti in meno, e per riuscire a riaccendere la corsa per il titolo sono obbligati a vincere il clasico il prossimo 11 maggio, oltre che le altre gare contro Celta Vigo, Mallorca, Siviglia e Real Sociedad, ma potrebbe non bastare.

Queste potrebbero essere le ultime apparizioni di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid, dato che l'accordo con la nazionale brasiliana sarebbe imminente. L'ex Milan diventerebbe il nuovo ct della Seleçao, alla ricerca di una figura che possa guidare la squadra in vista dei prossimi Mondiali. In Spagna e in Brasile ormai sono sicuri della scelta del mister, che dovrebbe abbandonare la panchina del Real Madrid verso la fine di maggio, prima del Mondiale per club. La dirigenza madrilena dovrà trovare un sostituto all'altezza che possa rialzare la squadra dopo una stagione che rischia di essere una delle peggiori degli ultimi anni. Per Ancelotti, invece, si tratta della prima vera opportunità con una nazionale, dopo essere stato il vice dell'Italia tra il 1992 e il 1995, all'inizio della sua carriera. L'obiettivo dell'ex tecnico di Juventus e Milan sarà quello di riportare un Mondiale in casa Brasile che manca dal 2002, quando lui sedeva proprio sulla panchina rossonera.