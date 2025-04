Ancona Calcio: Rivoluzione in Vista con Nuovi Soci e Sponsor

Massimiliano Polci prepara la tavola cui far sedere l’Ancona del futuro. Nuovi soci, nuovi sponsor, nuovo staff: visto l’addio di Guerini, Ancarani, Gadda, Bruniera & C. e quello probabile di Stefano Marconi – tutto da verificare nella conferenza stampa che si dovrebbe tenere la prossima settimana –, il socio di Belforte del Chienti starebbe lavorando con il suo entourage per favorire nuovi ingressi in società in vista della prossima stagione, probabilmente ridimensionando il suo ruolo all’interno dell’Ancona. Sempre che si verifichino certe condizioni, prima tra queste l’uscita di Marconi, ma poi anche la conferma dell’ingresso di un socio forte. Che potrebbe comunque corrispondere al nome di Alessandro Di Paolo, di cui si parla da tre settimane circa. L’imprenditore romano del settore del cinema, infatti, è un grande appassionato di calcio e fino a gennaio ha lavorato all’Ostiamare, dove era presidente il padre Roberto. Di Paolo starebbe per chiudere l’operazione con il Rieti, che milita in Eccellenza, ma questo non lo avrebbe distolto dall’interesse verso Ancona, dove sarebbe pronto a entrare, una volta verificate le sue condizioni. In altre parole, l’uscita di Marconi, se verrà confermata dallo stesso mister Rays, potrebbe essere la premessa all’imminente ingresso del romano ex Ostiamare, che arriverebbe nel capoluogo supportato da persone di sua fiducia, indispensabili perché Roma e Ancona sono ben collegate ma non proprio a un passo. E l’imprenditore è uno a cui piace seguire la squadra, assistere agli allenamenti, insomma un appassionato vero. Dunque la strategia potrebbe essere questa: a Rieti con il padre Roberto, ad Ancona tramite suoi uomini. Ipotesi naturalmente tutta da verificare e condurre in porto. L’entrata di Di Paolo, però, sarebbe una mossa decisiva nello scacchiere del futuro biancorosso, perché potrebbe muovere alleanze, agevolare nuovi ingressi e, di conseguenza, ridimensionare il ruolo dello stesso Polci, che potrebbe finire per occuparsi solo del settore giovanile. Al futuro dorico, infatti, serve un socio che prenda il posto di mister Rays e che sia in grado di garantire comunque di persona le prossime stagioni al cavaliere armato, perché la travagliata esperienza societaria di quest’anno potrebbe farle perdere per strada qualche sponsorizzazione. Un nuovo patron ad Ancona potrebbe aprire all’ingresso di Giacomo Di Napoli e della sua Netoip, come socio dunque e non solo come sponsor, ma anche alla possibile sponsorizzazione di Andrea Marinelli con la sua Akifix, come pure all’ingresso in società di altri imprenditori romani interessati all’operazione. Su questo filone, tra l’altro, potrebbero inserirsi gli interessi del gruppo sondato dal sindaco Daniele Silvetti a Roma la scorsa settimana, realtà che se da un lato appare interessata soprattutto a investire sugli impianti sportivi (e sul turismo) della città, dall’altro potrebbe avvicinarsi alla società senza avere un ruolo predominante. La probabile uscita di Marconi potrebbe, dunque, aprire la porta a una rivoluzione societaria nel nome di Di Paolo. Diversamente, se l’imprenditore romano dovesse cambiare idea, ecco che anche lo stesso Polci potrebbe desistere dal proseguire la sua esperienza in biancorosso.

Giuseppe Poli