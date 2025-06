Ancona Calcio: Settimana Cruciale tra Nuovi Incontri e Scelte di Mercato

Prima il direttore sportivo, poi l’allenatore. Nel frattempo Massimiliano Polci aspetta di poter incontrare nuovamente qualcuno degli emissari di Como Group, nello specifico della loro agenzia Top Five Management con sede a Parigi, che erano già venuti ad Ancona lo scorso mese di maggio per visionare impianti sportivi e non solo. L’incontro, infatti, come aveva chiarito venerdì scorso il sindaco Daniele Silvetti, potrebbe avvenire in questa settimana. Una settimana particolarmente calda visto che, da un lato, la società vuole vedere chiaro nel suo futuro provando a dare concretezza ai contatti cominciati nello studio dell’avvocato Di Cintio a Roma, ma ancora tutti da definire, e, dall’altro, è intenzionata a fare le prime mosse di mercato in direzione dell’area tecnica e della nuova squadra. Il nuovo mister, come scritto già più volte, dovrebbe essere Agenore Maurizi, già al lavoro per definire il nuovo organico, compresi i confermati della scorsa stagione con il bomber Martiniello in testa. Ma prima di lui la società vorrebbe ufficializzare il direttore sportivo, e magari riuscire a farlo a giorni, forse anche nel corso della settimana: a sorpresa potrebbe trattarsi di Gaetano Iossa, 45enne originario di Somma Vesuviana, ex Ancona in serie B nella stagione 2001-02 con Brini e Spalletti (sette presenze), per il resto una lunga carriera tra serie C2 e D con Olbia, Palmense, Castel di Sangro, ma una stagione anche alla Maceratese. Lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico al Ragusa in serie D, in precedenza ha lavorato alla Cavese e alla Reggina. Potrebbe essere proprio l’ex biancorosso a prendere in mano la prossima campagna acquisti dell’Ancona, insieme a mister Maurizi.

Intanto sul fronte societario Massimiliano Polci ribadisce la sua ferma intenzione di proseguire, sostenuto dai suoi soci romani, nonostante il fronte del no nei suoi confronti resti ampio e compatto. "Sto lavorando per il bene dell’Ancona, per iscriverla al prossimo campionato e per creare una squadra competitiva per le prime posizioni. Mi piacerebbe sapere perché in molti ce l’hanno con me, quali sono le mie colpe", dichiara in riferimento alla contestazione aperta che ha toccato con mano venerdì scorso davanti al PalaPrometeo. Intanto il presidente originario di Belforte ribadisce l’intenzione di cedere il suo attuale 50% della società a un gruppo di imprenditori locali che avrebbe già individuato, in modo da rendere più ampia la prossima compagine societaria trasformata in società di capitali, a capo della quale ci saranno Alessandro Di Paolo e il suo socio romano. Polci resterebbe in carica come presidente finché glielo chiederanno i suoi soci, durante questa fase di traghettamento. Ma gli stessi, nei prossimi mesi, una volta entrati nella società di capitali, potrebbero anche decidere diversamente. Il tutto nell’attesa che si concretizzi l’opzione Como Group. Nel frattempo torna a mostrarsi in pubblico, a distanza di oltre un anno dal misfatto della scorsa stagione, l’ex patron Tony Tiong che sul suo profilo Instagram ha postato una fotografia a Tokyo, presumibilmente in un suo locale, insieme all’ex stella del football americano Tom Brady, con la scritta "the goat is in Tokyo". Una storia e post Instagram che ha scatenato la reazione di molti tifosi anconetani che lo seguivano e che non hanno mancato di prenderlo di mira salutandolo nei modi più disparati e coloriti, soprattutto in anconetano ma anche in inglese.

Giuseppe Poli