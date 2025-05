Ancona: Cruciale Riunione del 23 Maggio per il Futuro del Club

Consiglio direttivo fissato per il 23 maggio, venerdì prossimo: sarà l’occasione per ufficializzare l’uscita di Marconi oppure no? Lasciando la società "scoperta" (al netto dell’impegno a sistemare le pendenze) e permettendo a Polci di confermare l’impegno al subentro di Di Paolo come nuovo proprietario? Oppure una clamorosa permanenza di Marconi stesso, in questo caso semplicemente garantendo la sopravvivenza, o rilanciando? Oppure la patata rimarrà bollente e ritornerà a Palazzo del Popolo dal sindaco Silvetti, in tutt’altre faccende affaccendato, ma nelle condizioni di dare il via libera all’altra cordata laziale? O magari, per esaurire il ventaglio delle possibilità che ballano in questo delicato momento per le sorti dell’Ancona, verrà fuori qualcosa di non dato di sapere in questo momento, e che sta maturando in gran segreto? Tante, troppe domande che meriterebbero risposta e che invece fluttuano ancora nel vuoto, lasciando la piazza in uno stato di crescente preoccupazione.

E’ ormai passata una settimana abbondante dalla riunione tra le due fazioni societarie e quattro giorni dall’incontro che ha visto anche la presenza di Stefano Marconi: un incontro che avrebbe dovuto essere chiarificatore, ma che non ha dissipato i malumori tra le due componenti. In tutto questo, resta alla finestra l’imprenditore romano Alessandro Di Paolo: il viaggio nella capitale che Polci e Manciola effettueranno nei prossimi giorni servirà proprio per capire se da parte sua ci siano ancora le intenzioni di investire nell’Ancona, o se le ultime vicende lo abbiano fatto desistere. Per questo la riunione del prossimo 23 maggio resta un snodo cruciale per il futuro calcistico del capoluogo, ammesso e non concesso che la svolta possa arrivare davvero. La fiducia tra la tifoseria sta venendo gradualmente a mancare: basta farsi un giro sui social per capire gli stati d’animo dei supporters dorici che, tra preoccupazione e ironia, cercano di smorzare la tensione accumulata in questi giorni.

Nel frattempo però, nel bel mezzo dei vari colloqui intercorsi tra le parti, qualcosa sta emergendo: Di Paolo starebbe infatti già sondando quelli che secondo lui sono dei profili che ben si sposerebbero con il suo progetto di rilancio dell’Ancona. Tra i nomi che più fanno gola al potenziale acquirente c’è quello di Ameth Fall, esperto attaccante di categoria, che nell’ultima stagione ha realizzato quindici reti tra Chieti e Sarnese e che lo scorso gennaio fu seguito con molta attenzione dalla stessa Ancona, che però non riuscì a piazzare l’affondo decisivo: anche in questo caso la concorrenza sarebbe folta, visto che su di lui hanno messo gli occhi anche L’Aquila e Valmontone. Per il ruolo di direttore sportivo, infatti, non ci sarebbe solamente Luca Gerilli, ma anche Sergio Picarone, in forza proprio alla Sarnese nell’ultima stagione. (di qui si spiegherebbe l’interesse per Fall, ndr): un profilo che piace anche ad Avezzano e Chieti, società che puntano a disputare un campionato di vertice, esattamente come l’Ancona. Che dovrà prima però risolvere le sue problematiche e anche in fretta: perché ormai non basta più trincerarsi dietro al fatto che "di tempo ce n’è ancora". Maggio è il mese ideale per pianificare la prossima stagione ed è arrivato il momento di mettere da parte i personalismi e agire per il bene del club.

Gianmarco Minossi