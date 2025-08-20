Ancona, Di Paolo in tribuna per la Coppa

Il prossimo socio di riferimento, il romano Alessandro Di Paolo, in tribuna con il presidente Polci il 31 agosto in Coppa al Del Conero contro il Castelfidardo. Sarebbe finora solo un’intenzione, dunque più d’un’ipotesi, anche perché lo stesso Di Paolo finora non ha assistito a nessuna amichevole dell’Ancona. Proprio per questo l’imprenditore del cinema e della televisione che da mesi sta lavorando insieme al presidente e al suo entourage alla costruzione della nuova società e della squadra, dovrebbe essere presente alla sfida di Coppa. Per l’ingresso effettivo dei nuovi soci, comunque, bisognerà attendere la prima metà del mese di settembre, quando la società si recherà nuovamente dal notaio per l’attesa suddivisione in quote.

Quanto alla squadra, nelle intenzioni dello staff tecnico mancherebbe ancora un centrocampista, per renderla più competitiva, ma la rosa è completa. Giorno dopo giorno, nella tranquillità del Sorrentino e nell’attesa di recuperare gli infortunati, l’Ancona cresce e si prepara al test di domenica a Chieti, ma soprattutto al debutto al Del Conero previsto, appunto, per domenica 31 agosto. Sarà quella l’occasione in cui si alzerà ufficialmente il velo sulla squadra di Agenore Maurizi.

Che al momento, nello schieramento "tipo", cioè quello che riflette il 4-2-3-1 di partenza, prevede tre portieri a giocarsi la maglia da titolare nel primo slot under, quello dei giocatori nati nel 2005, e cioè Gregorio Salvati, Giulio Mengucci e Gabriele Petrucci. Il primo dei tre ha già avuto modo di mettersi particolarmente in evidenza nelle diverse amichevoli. La difesa a quattro vede l’altro slot under 2006 nel ruolo di terzino destro, dove ci sono Alessandro De Luca e Alessandro Ceccarelli. Dall’altra parte il terzino sinistro è Alessio Calisto, anche lui particolarmente apprezzato nelle prime amichevoli. Ma in quel ruolo si adatta molto bene anche il centrale Sparandeo, come pure l’esterno Pecci.

In mezzo i difensori centrali sono Enrico Rovinelli, Samuele Bonaccorsi, Luca Sparandeo e Davide Petito, quattro elementi di spessore che si giocheranno le due maglie da titolari. Davanti alla difesa quattro uomini per i due ruoli di mediano: Luca Gelonese, candidato anche alla fascia di capitano, l’esperto Matteo Gerbaudo, Alessandro Miola, più gli under Tommaso Proromo (2006) e Tommaso Plini (2005), quest’ultimo utilizzabile anche nel ruolo di trequartista. Ma attenzione agli slot under, perché con il 2005 in porta e il 2006 terzino destro, resta il 2007 nella posizione di trequartista. In questo senso Plini potrà giocare da trequartista solo se c’è un altro 2007 in diversa posizione. I trequartisti, tutti classe 2007, sono: Matteo Attasi, Kevin Meola e Leonardo Di Blasio. Quest’ultimo è uno dei due ultimi innesti, ancora da scoprire.

In questo ruolo può agire anche il baby Polenta, 2007 anche lui, anche se viene considerato soprattutto un cambio sulle corsie laterali. Esterni d’attacco a destra Andrea Zini, Marco Teraschi (infortunato), più Cristian Pecci (che gioca anche a sinistra, anche in posizione più arretrata) ed Enrico Polenta, classe 2007 proveniente dal Camerano. A sinistra Matteo Cericola e Gaetano Mancino, più eventualmente Pecci. Nel ruolo di centravanti Daniel Zinon Kouko e l’altro dei due ultimi innesti, Matteo Gubellini, insieme al baby Andrea Giordani. Proprio Kouko è rientrato ieri mattina in gruppo dopo un paio di giorni di permesso, ancora ai box invece Luca Sparandeo e Andrea Giordani, ma entrambi dovrebbero presto rientrare a lavorare in gruppo.

Giuseppe Poli