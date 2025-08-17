Ancona: due colpi di Ferragosto. Arriva Gubellini, punta tanto attesa

Nel primo pomeriggio del sabato post-ferragosto, l’Ancona piazza la doppia zampata di mercato, ufficializzando gli acquisti di Matteo Gubellini e Leonardo Di Blasio. Mister Maurizi ha così ottenuto il tanto agognato attaccante da affiancare a Kouko. Classe 2000 e destro naturale, Gubellini è cresciuto nei settori giovanili di Triestina, Modena, Cesena e Sassuolo e due stagioni fa ha realizzato 11 reti con la maglia del Sora, nello stesso girone dell’Ancona. Nell’ultima ha giocato con Varese e San Donato Tavarenelle, realizzando cinque reti. Era invece solo questione di tempo il tesseramento del trequartista classe 2007 Leonardo Di Blasio, che dopo aver firmato un contratto biennale con il Guidonia Montecelio, si accasa alla dorica con la formula del prestito.

Si va quindi delineando forse in maniera definitiva l’organico dell’Ancona 2025-26: le ultime uscite hanno sicuramente lasciato spunti positivi a Maurizi che tuttavia, nel post gara con la Recanatese, ha ribadito di non essere ancora pienamente soddisfatto di come stia girando la squadra. Lettura condivisibile: amalgamare un gruppo di giocatori nuovi e dalle caratteristiche diverse tra loro è compito tutt’altro che semplice per qualsiasi allenatore, ma il messaggio che ha voluto far passare Maurizi è un altro. Quest’Ancona ha delle buone basi e delle ottime potenzialità, ma deve osare di più e giocare alle volte anche sporco se necessario: solo così si può puntare a disputare un campionato di vertice.

Tra gli elementi di spicco dei biancorossi e che ha destato un’ottima impressione fin dai primi allenamenti, c’è sicuramente l’attaccante ivoriano Daniel Kouko, match winner dell’amichevole di Recanati, che si è subito inserito in maniera convincente negli schemi del tecnico. La punta 36enne si è così espressa dopo la vittoria del Tubaldi: "Ho iniziato molto bene e sono molto contento dell’impatto che ho avuto nell’ambiente, spero di continuare così. Non contemplo solo la rete: tra le mie caratteristiche c’è anche il sacrificio e se devo farlo nell’interesse della squadra, non mi tiro certamente indietro". Anche lui però, con grande lucidità, non si esime dal fare mea culpa per qualche occasione che poteva essere gestita meglio: "Abbiamo sbagliato qualche uscita, un po’ perché eravamo stanchi per il tanto lavoro fatto in settimana, un po’ perché abbiamo peccato d’imprecisione. Nel secondo tempo il mister ha cambiato l’assetto e ci siamo comportati meglio. Siamo contenti per la vittoria, i tifosi ci hanno subito fatto capire che qui la maglia va sempre onorata, anche nelle amichevoli. Se preferisco essere supportato dal trequartista o dalle ali? Non è un problema, mi sono sempre adattato alle esigenze degli allenatori che ho avuto e sarà così anche qui". Cinque gol in queste prime uscite, numeri che certificano la forza e l’esperienza di Kouko: "Non mi prefiggo un numero massimo di gol, spero solo di farne tanti".

