Ancona, fatta anche per Teraschi. Sfuma Mazzei, per Filippini ci siamo

Tanti movimenti di mercato per creare al più presto la nuova Ancona. Quella che Agenore Maurizi sta plasmando, giorno dopo giorno, sul suo credo calcistico fatto di aggressività sul portatore di palla avversario, di pressing, di costante ricerca del gol. L’Ancona finora ha ufficializzato sei nomi, che corrispondono a quelli dell’esterno Cristian Pecci, dell’attaccante Andrea Zini, del mediano Alessandro Miola, del difensore Luca Sparandeo, dell’altro difensore Enrico Rovinelli, altra attesa riconferma dalla formazione dello scorso anno, e quindi dell’under 2007 Matteo Attasi. Ma numerosi altri sono praticamente pronti a firmare il precontratto, quella scrittura di cui dalla prossima settimana non ci sarà più bisogno, visto che si passerà ai contratti veri e propri. In primis quello di Marco Teraschi, centrocampista classe 2001, accordo già chiuso dalla dirigenza dorica, pescarese ex Pineto e Latina in serie C, proveniente dal Roma City. Insieme a lui la società ha concluso l’accordo anche con due under, che sono Alessandro De Luca, ex Sora di scuola Roma, e Alessandro Ceccarelli, ex Real Monterotondo, entrambi del 2006. Saltata la trattativa con il difensore Mazzei, a ottimo punto sarebbe quella con Lorenzo Filippini, difensore centrale mancino o terzino sinistro, romano classe 1995, anche lui cresciuto nelle giovanili della Lazio, ed ex nazionale Under 20, profilo tecnico di notevole spessore visto che conta una trentina di presenze in serie B tra Bari, Pro Vercelli, Cesena ed Entella. Poi il primo nome dell’attacco biancorosso, quell’Andrea Bianchimano di cui si parla da giorni, che ancora non ha firmato solo perché si trova in vacanza ma che sarebbe pronto a mettere nero su bianco per diventare il nuovo fulcro dell’attacco dorico, anche perché la trattativa per il rinnovo con Antonio Martiniello ormai va per le lunghe da diverse settimane.

In attacco due i nomi accostati di recente all’Ancona e in predicato di arrivare in biancorosso: il primo è quello dell’esperto ivoriano Daniel Zinon Kouko, trentaseienne ex Maceratese che lo scorso anno ha totalizzato ben 14 gol con 32 presenze tra campionato e Coppa nell’Ostiamare di Daniele De Rossi, alla faccia della sua età, insomma. Un profilo davvero notevole per l’attacco dorico, spesso in doppia cifra nella sua lunga carriera, che potrebbe fare al caso dell’Ancona, insieme a giocatori come Bianchimano e Zini. In attacco, però, ci sarebbe anche il nome dell’argentino Nicolas Belloni, classe 2001 in uscita da L’Aquila, 4 gol con gli aquilani nella passata stagione, 13 in quella precedente a Notaresco. Un giovane uscito dalla cantera del Pescara, che vanta già una notevole esperienza soprattutto in serie C, che l’Ancona vorrebbe portare al più presto alla corte di Maurizi. Tra gli altri nomi fatti per la nuova stagione in biancorosso affascina quello dell’ex dorico Luca Gelonese, classe 1995 che nell’ultimo campionato ha vestito la maglia del Roma City, dunque giocatore che Maurizi conosce bene e che avrebbe le caratteristiche per prendere in mano le redini del centrocampo, ma che soprattutto sarebbe un conoscitore della piazza, visti i suoi trascorsi dorici ai tempi dell’Ancona di Andrea Marinelli. L’accordo con Gelonese sarebbe anch’esso quasi pronto per essere ufficializzato. Resta, invece, tutto da scoprire, lo slot relativo al portiere, sul quale la società sta lavorando da tempo, che dovrebbe essere uno dei tre riservati ai giocatori under.

Giuseppe Poli