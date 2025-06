Ancona: Gaetano Iossa nuovo direttore tecnico, addio a Gadda e staff

L’Ancona volta pagina: addio allo staff tecnico con Guerini, Ancarani, Tamai, Gadda e Bruniera, la società ufficializza il nuovo direttore tecnico che è l’ex biancorosso Gaetano Iossa. Massimo Gadda lascia sui social il suo affettuoso commento: "Allenarti era un sogno. Allenarti è stato un onore. Allenarti è stato fantastico. Good luck and goodbye, Ancona. Thanks for everything". Con il cuore, come sempre. Coi saluti del mister, il capitano di tante battaglie, quello più amato della storia biancorossa, tornato un anno fa ad Ancona da allenatore per salvare il salvabile ripartendo da zero, si chiude l’anno della rinascita e si apre una nuova storia dell’Ancona. Ieri il comunicato essenziale della società: "L’Ancona saluta i protagonisti dello staff dirigenziale e tecnico che hanno fatto parte del proprio sodalizio nella stagione 2024/25. Ringraziamenti che iniziano dal responsabile tecnico Vincenzo Guerini, passano per il direttore generale Francesco Ancarani e il direttore sportivo Pietro Tamai e arrivano a mister Massimo Gadda e a tutto il suo staff. Staff biancorosso che era composto dal vice Paolo Sciaccaluga, dal match analyst Andrea Bruniera, dal preparatore dei portieri Stefano Dadina, dal preparatore fisico Lorenzo Dadina e dal professor Matteo Ferretti. Tutti loro meritano il nostro ringraziamento per aver permesso la ripartenza del calcio dorico in un momento difficilissimo come lo sono state le settimane successive al calcisticamente nefasto 4 giugno 2024. La compagine societaria ha deciso di cambiare portando avanti un nuovo progetto che sarà affidato a figure tecniche che sapranno far in modo che l’Ancona sia protagonista nel prossimo campionato di serie D". Successivamente la nota di presentazione del nuovo responsabile tecnico: "Con estremo piacere l’Ancona annuncia che Gaetano Iossa è il nuovo responsabile dell’area tecnica. Benvenuto in biancorosso!".

Iossa, difensore dell’Ancona 2001/02 in serie B, stagione in cui ha collezionato sette presenze, è nato nel 1979 a Somma Vesuviana e da calciatore vanta una lunga carriera tra serie C2 e D con Olbia, Palmense, Castel di Sangro e altre, ma una stagione anche alla Maceratese. Da dirigente è stato club manager della Cavese, del Taranto e della Reggina. Nell’estate 2023 è tornato alla Cavese come dirigente dell’area tecnica vincendo il campionato di serie D, nella scorsa stagione ha assunto l’incarico di responsabile dell’area tecnica del Ragusa. Iossa è intervenuto ieri pomeriggio su Radio Tua: "Intanto vorrei salutare Vincenzo Guerini, una bandiera dell’Ancona: quando giocavo lì ricordo che si parlava solo delle bandiere del ‘92 – ha raccontato Iossa –. Di questo incarico sono molto contento, soprattutto di aver accettato una piazza come Ancona, una piazza importante in cui si può fare bene, nonostante le difficoltà che ci sono. Quando mi ha telefonato il presidente Polci ero contentissimo, mi ha prospettato il progetto, la programmazione, il ruolo che dovevo coprire, e ho subito accettato. Ancona è una piazza molto importante. Ricoprirò il ruolo di responsabile dell’area tecnica, ma anche per stare vicino alla squadra, dal lato organizzativo. Come ds in questo momento la società non ha comunicato nessuno, nei prossimi giorni comunicheremo l’allenatore e allestiremo una squadra all’altezza dell’Ancona e della sua storia. Saremo pronti a lavorare per la prossima stagione e per lottare fino alla fine con l’obbiettivo di vincere il campionato".

Giuseppe Poli