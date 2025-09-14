Ancona, niente scherzi a Termoli. Maurizi non cambia l’undici titolare

Seconda di campionato e prima trasferta per l’Ancona che oggi pomeriggio, con un centinaio di tifosi al seguito, scende in campo al Cannarsa di Termoli. Per i dorici è già una partita che si carica di significati che vanno oltre al semplice risultato. Questo perché Gelonese e compagni hanno steccato la prima al Del Conero, una settimana fa, cedendo di misura all’Ostiamare, certo non un bel modo per inaugurare una stagione segnata dalle polemiche e dalle contestazioni. Alla squadra di Maurizi serve reagire e farlo subito, serve una prestazione al riparo da ogni critica, ma soprattutto serve vincere. I biancorossi, di fronte ai molisani dell’ex dorico D’Adderio, sono chiamati a sfoderare una prestazione che cancelli le ombre lunghe della sconfitta con l’Ostiamare. Un’ottima prova, infatti, sarebbe la miglior premessa per mettere la partita sui binari congeniali alla squadra di Maurizi e per centrare la vittoria. Poi ci sono anche gli episodi, che non dipendono dalla forza espressa sul rettangolo di gioco, dall’atteggiamento con cui si affronta la partita, o dall’intensità che si esprime durante la gara. Gli episodi possono premiare come penalizzare la squadra, mentre la prestazione rappresenta sempre la miglior premessa per cercare di ottenere i tre punti. L’Ancona una settimana fa non ha brillato, soprattutto in fase offensiva. Proverà a riuscirci oggi. Il gioco di Maurizi prevede che l’attacco tragga beneficio soprattutto dall’azione degli esterni offensivi e finora è mancato l’apporto di Zini, in ritardo di preparazione rispetto ai compagni. Oggi potrebbe essere il suo momento, il tecnico romano potrebbe schierarlo dal primo minuto cercando di sfruttare la sua rapidità e la sua propensione al tiro. Per il resto l’undici di partenza dovrebbe essere simile a quello visto con l’Ostiamare. Per la tifoseria e per i reduci dell’Ancona edizione 2024-25 c’è però anche un’altra buona ragione per cercare di centrare il successo al Cannarsa: lo scorso anno, infatti, i dorici a Termoli rimediarono quattro schiaffi sonori, il primo 4-0 dei tre incassati durante l’ultimo campionato, gli altri nelle ultime due di campionato. Quel 4-0 di Termoli brucia ancora e l’Ancona oggi ha il dovere morale di riscattare anche quella penosa prestazione, anche se con un organico quasi completamente rinnovato. Dall’altra parte D’Adderio deve fare a meno dell’ex dorico Basualdo e dovrebbe schierare il medesimo 3-5-2 visto in Coppa contro l’Heraclea.

Giuseppe Poli