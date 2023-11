Ancona, non c’è tempo per gioire troppo. Derby alle porte: Colavitto punterà su Peli

Neanche il tempo di godersi la vittoria sull’Arezzo e una classifica che torna a sorridere, che è già vigilia di Fermana-Ancona. Gianluca Colavitto è riuscito nell’intento, cioè quello di rivitalizzare la squadra dal punto di vista mentale e della reattività, riportandola alla vittoria. Non un successo striminzito, casuale, o fortuito, ma consistente nel numero dei gol, cercato e voluto, con una buona prestazione cresciuta nella ripresa, nonostante la fatica degli incontri ravvicinati e una condizione fisica forse non al top. La squadra – come ha sottolineato anche il mister nel dopogara – ha saputo leggere i momenti del match, spingere quando c’era da farlo e respirare in altre circostanze, ha concesso poco all’avversario, se non per qualche incertezza difensiva che sembra far parte del dna di quest’Ancona, e ha costruito azioni importanti soprattutto nel secondo tempo, quando i gol di Spagnoli e Paolucci sono giunti ad ampliare il minimo vantaggio della prima metà gara, conducendo i dorici a una vittoria più che meritata e a lungo acclamata dalla Curva Nord. Una vittoria indispensabile che permette all’Ancona di guardare alla classifica con moderato ottimismo, nono posto insieme alla Lucchese, ma con ben cinque squadre che inseguono a un punto e che costituiscono il cuscinetto che la divide dalla zona playout. Classifica cortissima, specialmente in mezzo – la Vis Pesaro, prima delle squadre in zona playout ha 10 punti, solo due meno dell’Ancona – e dunque suscettibile di profondi cambiamenti nel giro di uno o due incontri. Proprio per questo l’Ancona ha l’obbligo, morale e "materiale", di proseguire sulla strada intrapresa con il successo contro l’Arezzo, andando a conquistare altri tre punti domani sera a Fermo. Rientra Peli dalla squalifica, Colavitto potrebbe apportare qualche cambiamento alla formazione, ma il minimo indispensabile, visto che, come dice il detto, squadra che vince non si tocca. Ieri allenamento differente per chi è sceso in campo giovedì e per chi non ha giocato, oggi lavoro di rifinitura, quello che permetterà al mister di sciogliere i dubbi residui circa l’impiego di un giocatore o di un altro nel derby. Potrebbe essere il turno di Peli, di Basso, di Clemente, ma quello che conta è che l’Ancona metta in campo anche a Fermo quell’intensità e quella determinazione viste contro l’Arezzo. Il derby sarà diretto dall’arbitro Simone Guazolino di Torino, esordiente in serie C, insieme a lui gli assistenti Andrea Bacherini di Terni e Andrea Mastrosimone di Rimini, quarto ufficiale Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto. La prevendita dei biglietti per il Recchioni di Fermo terminerà oggi pomeriggio alle ore 19: sono acquistabili online su www.vivaticket.com, oppure nel negozio Computer New File di corso Carlo Alberto 84a.

Giuseppe Poli