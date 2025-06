Ancona, Pecci e Zini ufficiali. Gli altri quasi

Cristian Pecci e l’ex Recanatese Andrea Zini sono i primi nomi ufficiali della campagna acquisti dell’Ancona, come anticipato ieri dal Resto del Carlino e come pubblicato anche ieri pomeriggio sulla pagina Facebook della società. La stessa si sta muovendo con rapidità anche in molte altre direzioni. Con alcuni giocatori avrebbe già trovato l’accordo ma gli stessi non hanno ancora firmato il precontratto per diverse ragioni, soprattutto perché sono in vacanza. Dovrebbe essere comunque questione di giorni e poi anche altri nomi verranno ufficializzati, giocatori pronti a mettersi a disposizione di Agenore Maurizi per vestire la casacca dell’Ancona.

Detto del centravanti Andrea Bianchimano – manca solo la firma –, lo staff che fa capo al mister sarebbe già praticamente d’accordo anche con Alessandro Miola, mediano classe 1995 proveniente dall’Isernia, cresciuto nelle file del Perugia e con oltre 140 presenze con il Team Nuova Florida, squadra di serie D dell’area romana. Trattativa a ottimo punto anche per l’acquisizione in biancorosso del centrale di difesa Tommaso Mazzei, classe 1995, 30 presenze e 1 gol con la maglia della Pistoiese nella scorsa stagione, proveniente dal vivaio della Lazio, 7 presenze in C con il Racing Roma, e oltre 400 in serie D tra Fondi, Anzio, Ostiamare, Pineto, Cassino, Giugliano, Nocerina con approdo a Pistoia, appunto, nell’ultima stagione.

A ottimo punto sarebbe anche la trattativa con Lorenzo Filippini, difensore centrale mancino o terzino sinistro, romano classe 1995, anche lui cresciuto nelle giovanili della Lazio, ex nazionale Under 20, una trentina di presenze in serie B tra Bari, Pro Vercelli, Cesena ed Entella, una settantina in C con Pisa, Cavese, Gubbio e Triestina, il resto in serie D. Un profilo decisamente interessante in fatto di tecnica ed esperienza che mister Maurizi potrebbe sfruttare come braccetto sinistro nella difesa a tre, sempre che il tecnico confermi le prime impressioni, cioè quelle di voler utilizzare prevalentemente un 3-4-3 a trazione anteriore, sfruttando gli under obbligatori probabilmente nelle posizioni di centrocampo e in porta.

Tra gli under, oltre alle probabili riconferme di Filippo Bellucci, Denis Useini ed Emiliano Bugari, giocatori sui quali la società punterebbe anche per dare continuità al lavoro fatto nella stagione che s’è conclusa, sarebbero ben avviate le trattative con l’esterno destro classe 2006 Alessandro Ceccarelli, di scuola Lazio, l’ultima stagione con 30 presenze e 2 gol nel Real Monterotondo, e con il centrocampista classe 2007 Matteo Attasi, ex Vastogirardi e di recente convocato in rappresentativa nazionale dilettanti 2007.

E’ un’Ancona attivissima sul mercato, insomma, quanto dal punto di vista societario: con la giornata di ieri Massimiliano Polci e il suo entourage hanno completato i pagamenti degli stipendi a tutti i tesserati, condizione indispensabile per provvedere entro il prossimo 10 luglio all’iscrizione della squadra in serie D. Nel frattempo sul fronte della tifoseria cresce l’attesa per l’assemblea pubblica organizzata dalla Curva Nord al Cinema Italia per lunedì sera alle 21, assemblea cui parteciperà anche il sindaco Daniele Silvetti. La Curva ha anche organizzato il sedicesimo Memorial Vincenzo Mengoni, dedicato a Rocky, Pacetto e tutti gli ultras scomparsi, che si disputerà sabato 5 luglio allo stadio Sorrentino di Collemarino.

Giuseppe Poli