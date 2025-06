Ancona: Polci guida l'iscrizione in Serie D con nuovi investitori e staff tecnico

Come scrive l’Ancona sul suo comunicato, rilasciato l’altra notte in orario quantomeno inconsueto, "il presidente Massimiliano Polci conferma che con i propri uomini di fiducia si occuperà delle operazioni necessarie all’iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie D. Sarà lo stesso gruppo dirigenziale facente capo all’attuale proprietà a scegliere le figure tecniche che gestiranno il sodalizio dorico nella stagione 2025/26. Incaricati che avranno poi il compito di definire lo staff tecnico e i giocatori che comporranno il gruppo squadra nella prossima stagione".

Ecco, dunque, lo scenario che si prospetta nell’immediato futuro biancorosso. C’è da chiudere in pareggio una stagione, quella attuale, per cui servirà versare nelle casse della società le somme necessarie a far fronte al prossimo pagamento degli stipendi, condizione indispensabile per avere le liberatorie da parte dei giocatori, e provvedere all’iscrizione al prossimo campionato. Poi c’è la trasformazione della società in srl. Ma c’è anche da rifare staff e squadra.

A tutto penseranno Polci e il suo entourage. D’altra parte, che piaccia o no, non ci sono alternative. Come riportato nell’altro articolo in questa pagina, infatti, le tempistiche necessarie all’ingresso di un gruppo come il "Como" richiedono pazienza e altre operazioni che agevolino, appunto, l’arrivo di investimenti da Singapore, o da Parigi. Nel frattempo l’Ancona, per far fronte a chiusura della stagione e iscrizione al prossimo campionato, può andare avanti soltanto con Polci. E con i soci pronti a entrare. Il primo sarà Alessandro Di Paolo, come il Resto del Carlino scrive dai primi giorni di aprile scorso. Ma insieme a lui sarebbe pronto un altro imprenditore dell’area romana, come Di Paolo, che lo stesso conosce bene. Proprio con lo scopo di mettere a punto i tanti aspetti di questa trattativa, mercoledì scorso a Roma Polci e Manciola sono rimasti al lavoro fino a tarda sera.

Prima con l’avvocato Cesare Di Cintio, per il "Como" Group, e poi con l’imprenditore Alessandro Di Paolo, per definire i prossimi passi. Sembrerebbero, invece, in discesa le quotazioni dell’altro imprenditore di cui s’è parlato nelle scorse settimane, e cioè Roberto Felleca, ma non è ancora escluso che anche lui faccia parte della cordata che prenderà in mano l’Ancona nell’attesa della futura cessione. La strada è una sola, insomma, per il momento. Con Felleca o senza, ma con Polci, Di Paolo e con l’altro imprenditore e suo conoscente dell’area romana. Anche se lo stesso Polci è intenzionato a creare le condizioni per l’ingresso di altri piccoli imprenditori anconetani. Che magari potrebbero in futuro mantenere percentuali di minoranza quando si concretizzerà l’auspicata apertura a Oriente. Intanto per la prossima settimana è attesa sia la conferma che lo staff in uscita, Vincenzo Guerini, Francesco Ancarani, Massimo Gadda, Andrea Bruniera e collaboratori, non sarà confermato, sia la presentazione del nuovo allenatore, che corrisponde al nome di Agenore Maurizi, come già riportato nelle scorse settimane, e del nuovo direttore sportivo, che sarebbe il trentacinquenne Luca Gerilli, un profilo giovane ma già piuttosto esperto di serie D. Difficile, ma non impossibile, che il nuovo staff provi a confermare alcuni dei giocatori che si sono maggiormente distinti nell’arco della scorsa stagione con la maglia del cavaliere armato, anche se molti di loro sono già richiesti da altre società.

Giuseppe Poli